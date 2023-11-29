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Galatasaray Manchester United maçı ücretsiz canlı izle | Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park Stadyumu'nda Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray, Manchester United'ı yenerek Avrupa'da devam etmeyi garantilemek istiyor. Jose Maria Sanchez kritik maçta düdük çalacak. Galatasaray Manu maçı öncesi birçok detay merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'ler, eksik futbolcular araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, GS maçı hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? Galatasaray Manchester United maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 20:01 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 20:10
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Galatasaray Manchester United maçı ücretsiz canlı izle | Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı

Galatasaray - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Galatasaray Manchester United rövanş maçı için nefesler tutuldu. Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Galatasaray için kritik fikstür devam ediyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Galatasaray, kazanmak ve gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Manchester United maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA DAVINSON SANCHEZ YOK!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Alanyaspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Davinson Sanchez sakatlığı sebebiyle Manchester United maçında süre alamayacak. Davinson Sanchez'in çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edildi.

MANCHESTER UNITED'DA EKSİK ÇOK!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Manchester United oldukça kritik bir müsabakaya çıkacak. Eriksen, Casemiro, Martinez, Rashford Galatasaray'a karşı kesin olarak forma giyemeyecek. Rasmus Höjlünd'un ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Mertens, Zaha, Kerem, Icardi

İSPANYOL HAKEM DÜDÜK ÇALACAK!

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemi Guillermo Cuadra olacak. Öte yandan müsabakanın VAR koltuğunda ise yine İspanya'dan Ricardo de Burgos oturacak.

GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Galatasaray - Manchester United maç bilet fiyatları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Müsabaka biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra tükendi. Ancak kombine sahiplerinin kulübe devrettiği biletler yeniden satışa çıkmakta. Bu sebeple maç saatine kadar bilet satışı yapılması bekleniyor. En uygun bilet fiyatı 900 TL, en pahalı bilet fiyatı 20 bin TL olarak açıklandı.

Galatasaray Manu Şampiyonlar Ligi maç bilet fiyatları şu şekilde;

GALATASARAY EVİNDE KAYBETMEDİ

Galatasaray, Manchester United ile sahasında oynadığı 3 maçta da mağlup olmadı. İki takım, aralarındaki maçlarda, 4 maçı İngiltere'de, 3 maçı ise İstanbul'da yaptı. Galatasaray, ev sahipliğinde yapılan karşılaşmalarda kalesini gole kapatmayı başardı. Maçlardan 1'ini 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, diğer ikisini 0-0 beraberlikle tamamladı.

GALATASARAY TARAFTARLARI KOREOGRAFİ YAPACAK!

Önemli maçlar öncesinde yapılan koreografilerle dikkatleri üzerine çeken Ultraslan taraftar grubu Manchester United maçı için de özel hazırlanıyor. Dev mücadele öncesinde Galatasaray taraftarları tarafından hazırlanan özel koreografi yapılacak. Galatasaray taraftarı bu koreografi ile Manchester United'ı baskı altına almayı hedefliyor.

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