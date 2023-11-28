GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye dev talip! Real Madrid denmişti ancak...

Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılıların başarılı oyuncusunun adı Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor.
30 yaşındaki forvete son olarak Real Madrid'in talip olduğu belirtilmişti.
Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılıların başarılı oyuncusunun adı Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor.
30 yaşındaki forvete son olarak Real Madrid'in talip olduğu belirtilmişti.
Hatta Real Madrid'in ocak ayı için Galatasaray'a 15 milyon Euro'luk resmi teklif yapacağı ifade edilmişti.
Konuyla ilgili transfer haberini ise İtalyan basını duyurmuştu.
Ancak Real Madrid kurmayları, Icardi için herhangi bir girişimlerinin olmadığını açıkladı.
Arjantinli santrforun avukatı Elio Pino ise konuyla ilgili olarak "Resmi bir teklif henüz yok. Ancak ben Madrid'deyim"
"Real Madrid'in Icardi için bir teklifi yok. Resmi ya da resmi olmayan bir teklif yapmadılar henüz"
"Fakat Real Madrid yetkilileri ile konuşuyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
Icardi için Real Madrid defteri şu anlık kapanmış gibi gözükse de yıldız isim hakkında bomba bir iddia daha geldi.
Konuyla ilgili sıcak haberi yine İtalyan basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Ilbianconero'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Real Madrid, transfer bütçesini Icardi'ye değil Mbappe ya da Haaland'a harcayacak.
Öte yandan Icardi'nin isminin Real Madrid ile anılmasının İtalyan devi Juventus'un dikkatini çektiği bildirildi.
Juventus'un, teknik direktör Allegri'nin herhangi bir takviye istemiyor gibi görünen açıklamalarına rağmen transfer çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.
Bu doğrultuda İtalyan temsilcisinin Icardi için bir girişimde bulunabileceği vurgulandı.
Mauro Icardi bu sezon sarı kırmızılı formayla 21 maça çıktı.
Icardi bu karşılaşmalarda 16 gol, 5 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Icardi'nin, Galatasaray ile olan kontratı 2026'da sona erecek.