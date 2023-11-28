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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye dev talip! Real Madrid denmişti ancak...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezondan bu yana Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Real Madrid'in transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen yıldız futbolcuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 16:12 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 16:22
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye dev talip! Real Madrid denmişti ancak...

Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye dev talip! Real Madrid denmişti ancak...

Sarı kırmızılıların başarılı oyuncusunun adı Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye dev talip! Real Madrid denmişti ancak...

30 yaşındaki forvete son olarak Real Madrid'in talip olduğu belirtilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye dev talip! Real Madrid denmişti ancak...

Hatta Real Madrid'in ocak ayı için Galatasaray'a 15 milyon Euro'luk resmi teklif yapacağı ifade edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye dev talip! Real Madrid denmişti ancak...

Konuyla ilgili transfer haberini ise İtalyan basını duyurmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye dev talip! Real Madrid denmişti ancak...

Ancak Real Madrid kurmayları, Icardi için herhangi bir girişimlerinin olmadığını açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye dev talip! Real Madrid denmişti ancak...

Arjantinli santrforun avukatı Elio Pino ise konuyla ilgili olarak "Resmi bir teklif henüz yok. Ancak ben Madrid'deyim"

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye dev talip! Real Madrid denmişti ancak...

"Real Madrid'in Icardi için bir teklifi yok. Resmi ya da resmi olmayan bir teklif yapmadılar henüz"

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye dev talip! Real Madrid denmişti ancak...

"Fakat Real Madrid yetkilileri ile konuşuyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye dev talip! Real Madrid denmişti ancak...

Icardi için Real Madrid defteri şu anlık kapanmış gibi gözükse de yıldız isim hakkında bomba bir iddia daha geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye dev talip! Real Madrid denmişti ancak...

Konuyla ilgili sıcak haberi yine İtalyan basını duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye dev talip! Real Madrid denmişti ancak...

İşte ayrıntılar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye dev talip! Real Madrid denmişti ancak...

Ilbianconero'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Real Madrid, transfer bütçesini Icardi'ye değil Mbappe ya da Haaland'a harcayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye dev talip! Real Madrid denmişti ancak...

Öte yandan Icardi'nin isminin Real Madrid ile anılmasının İtalyan devi Juventus'un dikkatini çektiği bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye dev talip! Real Madrid denmişti ancak...

Juventus'un, teknik direktör Allegri'nin herhangi bir takviye istemiyor gibi görünen açıklamalarına rağmen transfer çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye dev talip! Real Madrid denmişti ancak...

Bu doğrultuda İtalyan temsilcisinin Icardi için bir girişimde bulunabileceği vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye dev talip! Real Madrid denmişti ancak...

Mauro Icardi bu sezon sarı kırmızılı formayla 21 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye dev talip! Real Madrid denmişti ancak...

Icardi bu karşılaşmalarda 16 gol, 5 asistle oynadı.

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