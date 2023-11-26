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Galatasaray'da flaş Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez gelişmesi! Manchester United maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı. Sarı-kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez ise mücadelenin 79. dakikasında sakatlanarak yerini Victor Nelsson'a bırakmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Manchester United maçına yetişip yetişmeyecekleri merak konusu olan iki futbolcunun son durumu belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 15:08
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Galatasaray'da flaş Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez gelişmesi! Manchester United maçında...

Galatasaray bu sonuçla puanını 34'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Galatasaray'da flaş Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez gelişmesi! Manchester United maçında...

Bu sezonki 7. yenilgisini alan Corendon Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.

Galatasaray'da flaş Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez gelişmesi! Manchester United maçında...

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olan Abdülkerim Bardakcı, takımının Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta forma giyemedi.

Galatasaray'da flaş Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez gelişmesi! Manchester United maçında...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi yaptığı açıklamada Abdülkerim'in ufak bir ağrısı oldu için riske etmek istemediklerini söyledi.

Galatasaray'da flaş Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez gelişmesi! Manchester United maçında...

DURUMU CİDDİ DEĞİL

Habertürk'ün haberine göre; maçtan önceki akşam yapılan son antrenmanda sağ bacağının üst kısmında bir ağrı hisseden Abdülkerim Bardakcı'ya yapılan tetkikler sonrasında durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Galatasaray'da flaş Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez gelişmesi! Manchester United maçında...

MANCHESTER UNITED MAÇINDA SAHADA

Abdülkerim'in Manchester United maçında ilk 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da flaş Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez gelişmesi! Manchester United maçında...

Hem Galatasaray'da hem de son dönemde milli takımda çok sık maça çıkan tecrübeli stoper, ciddi bir sakatlık yaşamaması için dinlendirildi.

Galatasaray'da flaş Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez gelişmesi! Manchester United maçında...

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın ardından bir diğer stoper Davinson Sanchez de sakatlık geçirdi.

Galatasaray'da flaş Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez gelişmesi! Manchester United maçında...

Kolombiyalı futbolcu, mücadelenin 79. dakikasında sakatlanarak yerini Victor Nelsson'a bıraktı.

Galatasaray'da flaş Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez gelişmesi! Manchester United maçında...

SANCHEZ'İN MR'I ÇEKİLECEK

Sanchez'in gün içerisinde MR'ının çekileceği öğrenildi.

Galatasaray'da flaş Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez gelişmesi! Manchester United maçında...

27 yaşındaki stopere yapılan ilk tetkiklerde durumunun iyi olduğunu sarı-kırmızılı kulübün sağlık heyetine aktardı.

Galatasaray'da flaş Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez gelişmesi! Manchester United maçında...

Davinson Sanchez'in de MR sonucunda ciddi bir sorun görülmemesi durumunda Manchester United maçında Abdülkerim Bardakcı ile sahada olması bekleniyor.

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