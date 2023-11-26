Galatasaray'da flaş Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez gelişmesi! Manchester United maçında...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Dries Mertens (2), Mauro Icardi ve Wilfried Zaha kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla puanını 34'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Bu sezonki 7. yenilgisini alan Corendon Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olan Abdülkerim Bardakcı, takımının Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta forma giyemedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi yaptığı açıklamada Abdülkerim'in ufak bir ağrısı oldu için riske etmek istemediklerini söyledi.
DURUMU CİDDİ DEĞİL
Habertürk'ün haberine göre; maçtan önceki akşam yapılan son antrenmanda sağ bacağının üst kısmında bir ağrı hisseden Abdülkerim Bardakcı'ya yapılan tetkikler sonrasında durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.
MANCHESTER UNITED MAÇINDA SAHADA
Abdülkerim'in Manchester United maçında ilk 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Hem Galatasaray'da hem de son dönemde milli takımda çok sık maça çıkan tecrübeli stoper, ciddi bir sakatlık yaşamaması için dinlendirildi.
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın ardından bir diğer stoper Davinson Sanchez de sakatlık geçirdi.
Kolombiyalı futbolcu, mücadelenin 79. dakikasında sakatlanarak yerini Victor Nelsson'a bıraktı.
SANCHEZ'İN MR'I ÇEKİLECEK
Sanchez'in gün içerisinde MR'ının çekileceği öğrenildi.
27 yaşındaki stopere yapılan ilk tetkiklerde durumunun iyi olduğunu sarı-kırmızılı kulübün sağlık heyetine aktardı.
Davinson Sanchez'in de MR sonucunda ciddi bir sorun görülmemesi durumunda Manchester United maçında Abdülkerim Bardakcı ile sahada olması bekleniyor.