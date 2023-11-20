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Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Angelino'nun alternatifi...

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte sol bek sorununu çözmek isteyen Galatasaray'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Angelino'nun alternatiflerini arayan sarı kırmızılı yönetim Premier Lig'in yıldızı için harekete geçti. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Angelino'nun alternatifi...

Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Angelino'nun alternatifi...

Sarı-kırmızılıların sezon başında Leipzig'ten 1.5 milyon euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Angelino, beklentileri karşılaşamayadı.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Angelino'nun alternatifi...

Yönetim, 26 yaşındaki futbolcu ile yolları ayırmak istiyor.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Angelino'nun alternatifi...

Leipzig ile anlaşmaya çalışan kurmaylar, devre arasında takviye yapacak.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Angelino'nun alternatifi...

Aslan, tecrbeli bir isme yönelmek istiyor.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Angelino'nun alternatifi...

Sarı-kırmızılı ekipte sol bek arayışları resmen başladı.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Angelino'nun alternatifi...

G.Saray'da adaylardan Marc Cucurella ön plana çıktı.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Angelino'nun alternatifi...

Aslan, ara transferde sol bek sıkıntısını gidermeye kararlı.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Angelino'nun alternatifi...

Cimbom, Cucurella'yı kiralık olarak kadroya katmak için yeniden temaslara başladı.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Angelino'nun alternatifi...

İspanyol yıldızın son haftalarda daha fazla forma şansı bulması transferi zorlaştırdı.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Angelino'nun alternatifi...

Ancak sarı-kırmızılılar 25 yaşındaki futbolcu için şartları zorlayacak.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Angelino'nun alternatifi...

Cucurella bu sezon toplam 9 maçta forma giydi.

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