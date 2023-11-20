Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Angelino'nun alternatifi...

Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların sezon başında Leipzig'ten 1.5 milyon euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Angelino, beklentileri karşılaşamayadı.
Yönetim, 26 yaşındaki futbolcu ile yolları ayırmak istiyor.
Leipzig ile anlaşmaya çalışan kurmaylar, devre arasında takviye yapacak.
Aslan, tecrbeli bir isme yönelmek istiyor.
Sarı-kırmızılı ekipte sol bek arayışları resmen başladı.
G.Saray'da adaylardan Marc Cucurella ön plana çıktı.
Aslan, ara transferde sol bek sıkıntısını gidermeye kararlı.
Cimbom, Cucurella'yı kiralık olarak kadroya katmak için yeniden temaslara başladı.
İspanyol yıldızın son haftalarda daha fazla forma şansı bulması transferi zorlaştırdı.
Ancak sarı-kırmızılılar 25 yaşındaki futbolcu için şartları zorlayacak.
Cucurella bu sezon toplam 9 maçta forma giydi.
İspanyol futbolcu sağ bekte de forma giyebiliyor.
Cucurella 65.3 milyon euro karşılığında Brighton'dan transfer edilmişti.
25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise 28 milyon euro.