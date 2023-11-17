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Wanda Nara açıkladı! "Icardi bana evlenme teklifi etti"

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, yıldız ismin kendisine yeniden evlenme teklifi ettiğini açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 08:55
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Wanda Nara açıkladı! "Icardi bana evlenme teklifi etti"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, İtalya'da yayınlanan Gente dergisine röportaj verdi.

"HASTALIĞIMI ARTIK HERKES BİLİYOR"

Sağlık durumu hakkında konuşan Nara, "Hastalığımı artık herkes biliyor. Şimdilik iyiyim, tek parçayım. Bazen doğanın bilge olduğunu ve bu hastalıkla ailemden başka birinin değil de benim yüzleşmek zorunda kalmamın bir nedeni olduğunu düşünüyorum. Kibirli görünmek ya da üstesinden gelmişim gibi davranmak istemiyorum. Başlangıçta öyle bir darbe aldım ki sanki felç oldum. Klinikten döndüğümde ve hastalığımı öğrendiğimde dört gün boyunca odamda kilitli kaldım, dışarı çıkamadım" dedi.

"BENİ EN ÇOK MAURO DESTEKLEDİ"

Eşinin kendisine destek olduğundan bahseden Wanda Nara, "Odamdan çıkmak istemiyordum. Sadece Mauro bana yemek getirmek için içeri girdi. Her şeyi benden önce fark edip ona göre davranıyordu. Benimle ilgilendi, beni korudu ve aynı zamanda bana doktora kadar eşlik ederken çocukların günlük rutiniyle de ilgilendi. Beni en çok destekleyen kişi oydu ve hala da öyle" ifadelerini kullandı.

"EVLENME TEKLİFİ ETTİ"

Arjantinli futbolcunun kendisine yeniden evlilik teklif ettiğini açıklayan Nara, "Birlikte geçirdiğimiz onca yılın ardından Mauro bana evlenme teklif etti! 27 Mayıs 2014'te birbirimize sonsuz aşk sözü vermiştik. Teklif çok yeni, henüz hiçbir şeyi planlamadık ama teklif almak güzeldi. Arjantin'de mi evleniriz, hiçbir fikrim yok. Yemin ederim oturup bunu organize edecek zamanımız bile olmadı ama tüm sevdiklerimiz Arjantin'de. Bu yüzden eğer bu hayali gerçekleştirmeyi başarırsak Arjantin'de olacağını varsayıyorum. Gerçek şu ki 23 Aralık'a kadar Roma - İstanbul rutinine devam edeceğim. Çünkü o gün Yıldızlarla Dans'ın son bölümü yayınlanacak. Yani kesin olan tek şey Noel'i Avrupa'da geçireceğimiz" dedi.

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