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Galatasaray - Kasımpaşa maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başladı. Haftanın ilk maçında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Ligde yenilgisi bulunmayan sarı-kırmızılılar, seyircisi önünde galibiyete ulaşmak istiyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 19:53 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 20:10
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Galatasaray - Kasımpaşa maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın perdesi açıldı.

Galatasaray ile Kasımpaşa, RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Sarı-kırmızılılar, 28 puanla lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Kasımpaşa ise 18 puanla 5. sırada yer alıyor.

Bu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Davinson, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi

Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Ben Ounes, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Gomis, Fall, Ngoy

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? GS MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı 3 Kasım Cuma günü saat 20:00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY ZİRVEYİ TESLİM ALMAK İSTİYOR!

2023-2024 sezonuna yıldız transferler ile giren Galatasaray, Kayserispor ile berabere kalmasının ardından tüm maçlarını kazanarak 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı haftada Kasımpaşa'yı yenmek ve zirveye yerleşmek istiyor.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 10 müsabakada kalesinde 5 gol gördü ve bu performansıyla Fenerbahçe ile birlikte ligde en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan, söz konusu 10 mücadelenin 6'sında da kalesini gole kapadı.

FERNANDO MUSLERA SINIRDA

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Paşa karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek deplasmanda oynanacak Hatayspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

OKAN BURUK İLE KEMAL ÖZDEŞ 5. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Buruk; Gaziantepspor ve Akhisarspor'u, Özdeş ise Balıkesirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırıyordu. Oynanan 4 karşılaşmanın 3'ünü Okan Buruk'un ekipleri, 1'ini ise Kemal Özdeş'in takımları kazandı.

AYTAÇ KARA GÖZ DOLDURUYOR

Zorlu Galatasaray deplasmanı öncesi Kasımpaşa'da en dikkat çeken futbolcu ise orta saha oyuncusu Aytaç Kara. Bir dönem Galatasaray'da da oynayan 30 yaşındaki futbolcu, ligdeki 10 maçın tamamında forma giydi. İstikrarlı bir performans sergileyen deneyimli futbolcu, takımına 6 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Bunun yanında Aytaç, gördüğü 3 sarı kartla da ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli oyuncu, sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Kayserispor maçında görev alamayacak.

MAURO ICARDI 17 MAÇTA 15 GOL ATTI

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, takımını sırtlamaya devam ediyor. Icardi, bu sezon toplam 17 resmi müsabakada forma giydi ve fileleri toplam 15 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 10'unu Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 2'sini de gruplarda kaydetti. Icardi, ayrıca ligde Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile birlikte krallık yarışında zirvede bulunuyor.

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