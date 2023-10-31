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GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ilgili şaşırtan gerçek! Sözleşmesinde...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın büyük ses getiren transferlerinden biri de Hakim Ziyech oldu. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig devi Chelsea'de forma giyen Faslı yıldızı şartlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Öte yandan Ziyech'in sözleşmesindeki dikkat çeken madde ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 15:14
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GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ilgili şaşırtan gerçek! Sözleşmesinde...

Yarıştığı iki kulvarda mücadelesini sürdüren Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ilgili şaşırtan gerçek! Sözleşmesinde...

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan sarı-kırmızılılar, kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla adeta gövde gösterisi yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ilgili şaşırtan gerçek! Sözleşmesinde...

2022/2023 sezonunda kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin bonservisini alan yönetim, Zaha, Tete, Angelino, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez gibi isimleri de takıma kazandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ilgili şaşırtan gerçek! Sözleşmesinde...

Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Hakim Ziyech oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ilgili şaşırtan gerçek! Sözleşmesinde...

Sarı-kırmızılılar, Chelsea forması giyen Faslı yıldızı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ilgili şaşırtan gerçek! Sözleşmesinde...

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Hakim Ziyech ve Chelsea ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ilgili şaşırtan gerçek! Sözleşmesinde...

Transfer detaylarının da paylaşıldığı açıklamada, Ziyech'in, 2023-2024 sezonu ise 3 milyon 587 bin 500 Euro alacağı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ilgili şaşırtan gerçek! Sözleşmesinde...

Faslı oyuncuya, bonservisinin alınması halinde 2024-2025 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceği aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ilgili şaşırtan gerçek! Sözleşmesinde...

Yapılan anlaşma gereği şarta bağlı opsiyonun gerçekleşmesi durumunda ise Hakim Ziyech'in 2025-2026 sezonu için ise net 2 milyon 850 bin Euro alacağı kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ilgili şaşırtan gerçek! Sözleşmesinde...

SÖZLEŞMESİNDE DİKKAT ÇEKEN MADDE

Sabah'ın haberine göre; bu sezon Galatasaray'dan 3 milyon 587 bin 500 Euro garanti ücret kazanacak olan Hakim Ziyech'in kontratında, 'Belirli maç sayısına ulaşması ve diz sakatlığı yaşamazsa sözleşmesi uzar' maddesi bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ilgili şaşırtan gerçek! Sözleşmesinde...

Ayrıca Hakim Ziyech'in sözleşmesinin uzaması halinde 1,5 milyon Euro prim kazanacağı da bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ilgili şaşırtan gerçek! Sözleşmesinde...

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 5 maça çıktı.

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