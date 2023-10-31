GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech ile ilgili şaşırtan gerçek! Sözleşmesinde...

Yarıştığı iki kulvarda mücadelesini sürdüren Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.
Yarıştığı iki kulvarda mücadelesini sürdüren Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan sarı-kırmızılılar, kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla adeta gövde gösterisi yaptı.
2022/2023 sezonunda kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin bonservisini alan yönetim, Zaha, Tete, Angelino, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez gibi isimleri de takıma kazandırdı.
Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Hakim Ziyech oldu.
Sarı-kırmızılılar, Chelsea forması giyen Faslı yıldızı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Hakim Ziyech ve Chelsea ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Transfer detaylarının da paylaşıldığı açıklamada, Ziyech'in, 2023-2024 sezonu ise 3 milyon 587 bin 500 Euro alacağı belirtildi.
Faslı oyuncuya, bonservisinin alınması halinde 2024-2025 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceği aktarıldı.
Yapılan anlaşma gereği şarta bağlı opsiyonun gerçekleşmesi durumunda ise Hakim Ziyech'in 2025-2026 sezonu için ise net 2 milyon 850 bin Euro alacağı kaydedildi.
SÖZLEŞMESİNDE DİKKAT ÇEKEN MADDE
Sabah'ın haberine göre; bu sezon Galatasaray'dan 3 milyon 587 bin 500 Euro garanti ücret kazanacak olan Hakim Ziyech'in kontratında, 'Belirli maç sayısına ulaşması ve diz sakatlığı yaşamazsa sözleşmesi uzar' maddesi bulunuyor.
Ayrıca Hakim Ziyech'in sözleşmesinin uzaması halinde 1,5 milyon Euro prim kazanacağı da bildirildi.
Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 5 maça çıktı.
30 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Ziyech'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Faslı yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.