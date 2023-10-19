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Mauro Icardi mi Vincent Aboubakar mı? Derbide kim kazanacak?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev bir derbi heyecanına sahne olacak. Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu randevu öncesi iki takımın da golcüleri dikkat çekiyor. Peki, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar şu ana kadar kaç gol kaydetti? İşte yanıtı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 12:24
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Mauro Icardi mi Vincent Aboubakar mı? Derbide kim kazanacak?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ezeli rakibi BeşiktaşRams Stadyumu'nda ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi iki takımın da en önemli gol ayağı Icardi ve Aboubakar olacak. Peki, iki yıldız bu sezon şu ana kadar kaç gole imzasını attı?

İşte Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin bu sezonki istatistikleri:

Süper Lig: 8 maç, 8 gol - 1 asist

Şampiyonlar Ligi elemeleri: 4 maç, 3 gol - 1 asist

Şampiyonlar Ligi grupları: 2 maç, 1 gol

Toplam: 14 maç, 12 gol - 2 asist

İşte Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'ın bu sezonki istatistikleri:

Süper Lig: 8 maç, 4 gol - 1 asist

Konferans Ligi elemeleri: 6 maç, 5 gol - 1 asist

Konferans Ligi grupları: 2 maç, 2 gol - 1 asist

Toplam: 16 maç, 11 gol - 3 asist

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