Mauro Icardi mi Vincent Aboubakar mı? Derbide kim kazanacak?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı Rams Stadyumu'nda ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi iki takımın da en önemli gol ayağı Icardi ve Aboubakar olacak. Peki, iki yıldız bu sezon şu ana kadar kaç gole imzasını attı?

İşte Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin bu sezonki istatistikleri:

Süper Lig: 8 maç, 8 gol - 1 asist

Şampiyonlar Ligi elemeleri: 4 maç, 3 gol - 1 asist

Şampiyonlar Ligi grupları: 2 maç, 1 gol

Toplam: 14 maç, 12 gol - 2 asist

İşte Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'ın bu sezonki istatistikleri:

Süper Lig: 8 maç, 4 gol - 1 asist

Konferans Ligi elemeleri: 6 maç, 5 gol - 1 asist

Konferans Ligi grupları: 2 maç, 2 gol - 1 asist

Toplam: 16 maç, 11 gol - 3 asist