Haberler Galatasaray Galatasaray Beşiktaş derbisine hazırlanıyor

Galatasaray Beşiktaş derbisine hazırlanıyor

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 16:34
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Beşiktaş derbisine hazırlanıyor

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Topla ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 8'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

OKAN BURUK'A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı.

Saha kenarında yapılan kutlamaya, teknik ekip ve futbolcuların yanı sıra kulüp başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da katıldı.

Buruk, üzerinde Mauro Icardi'nin kendisini omzuna aldığı şampiyonluk kutlamasının fotoğrafı bulunan doğum günü pastasını kesti. Başkan Özbek, tecrübeli teknik adama, şampiyonluk kutlamasından bir fotoğraf hediye etti.

DİĞER
Şarkıcı Esra Balamir’den Dilan Polat hakkında şok açıklamalar! “Beş yıl önce otobüs durağından alıyordum”
Katil İsrail'den Gazze'deki Han Yunus Hastanesi'nin yakınına roketli saldırı: Çok sayıda yaralı var
F.Bahçe'den ayrılan o isim değere bindi!
Dursun Özbek duyurdu! "Anlaşmayı yaptık"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zaniolo'nun cezasını duyurdular!
G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer!
CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI 🤲 | 2023 en güzel, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek? (19 Ekim)
Bakırköy'de sular ne zaman gelecek? (19 Ekim)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye Kupası'nda 3. Tur maç programı açıklandı! Türkiye Kupası'nda 3. Tur maç programı açıklandı! 17:08
Zaniolo'nun cezasını duyurdular! Zaniolo'nun cezasını duyurdular! 16:48
Konyaspor'da Pendikspor mesaisi sürüyor Konyaspor'da Pendikspor mesaisi sürüyor 16:39
G.Saray derbi öncesi moral depoladı! G.Saray derbi öncesi moral depoladı! 16:34
San Marino için tarihi an! 2 yıl sonra gol attılar... San Marino için tarihi an! 2 yıl sonra gol attılar... 16:34
İşte F.Bahçe'de Hatayspor maçı öncesi son durum! İşte F.Bahçe'de Hatayspor maçı öncesi son durum! 16:29
Daha Eski
Efsane isimden flaş F.Bahçe yorumu! Efsane isimden flaş F.Bahçe yorumu! 16:24
Yılmaz'dan flaş Rashica kararı! Yılmaz'dan flaş Rashica kararı! 16:21
Olaylı maç için UEFA'dan flaş karar! Olaylı maç için UEFA'dan flaş karar! 16:01
UEFA'dan flaş İsrail kararı! UEFA'dan flaş İsrail kararı! 15:55
Dortmund - Werder Bremen maçı ne zaman? Dortmund - Werder Bremen maçı ne zaman? 15:51
Le Havre - Lens maçı ne zaman? Le Havre - Lens maçı ne zaman? 15:48