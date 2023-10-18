Galatasaray derbi hazırlıkları sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.
Galatasaray, 19 Ekim Perşembü günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek.