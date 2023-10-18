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Galatasaray derbi hazırlıkları sürdürdü!

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 20:26 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 20:27
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Galatasaray derbi hazırlıkları sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Galatasaray, 19 Ekim Perşembü günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

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