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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün olağan mali genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu. Birçok konu hakkında bilgilendirmede bulunan Özbek, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 11:39
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Galatasaray'da yıllık olağan mali genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu. Salondaki üyelere seslenen Özbek, "Okan Buruk ve futbolcularımıza bir alkış istiyorum. Kadıköy'den duyulsun bu alkış." ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

"Bu sene her zaman olmamız gereken yerde, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. İyi başladık, devamı gelecek. Karşı yakada duyulacak şekilde, Okan Buruk ve futbolcularımıza bir alkış istiyorum. Kadıköy'den duyulsun bu alkış."

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