Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Galatasaray'da yıllık olağan mali genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu. Salondaki üyelere seslenen Özbek, "Okan Buruk ve futbolcularımıza bir alkış istiyorum. Kadıköy'den duyulsun bu alkış." ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

"Bu sene her zaman olmamız gereken yerde, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. İyi başladık, devamı gelecek. Karşı yakada duyulacak şekilde, Okan Buruk ve futbolcularımıza bir alkış istiyorum. Kadıköy'den duyulsun bu alkış."