Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ali Koç'a flaş yanıt! "Hacivat ile Karagöz..."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur sponsorluk anlaşmasında konuştu.

Sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye yanıt verdi.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Dursun Özbek: "Manchester United'dan havalimanında olanlarla ilgili kimse aramadı. Rahatsızlığım nedeniyle uçak tutmuş olmama rağmen gidemedim. Hiç yakışmayan olaylar oldu."

"TETE TRANSFERİ LEGAL"

Tete transferi hakkında konuşan Dursun Özbek, "Tete transferinde, uluslararası boyuttaki kurumlardan görüş aldık. Oyuncusunu kaybeden her takımın belli bir yaklaşımı vardır. Konuyla ilgili endişemiz bulunmuyor. Tete transferi son derece legal bir transferdir. Öyle olmasaydı, zaten TFF Türkiye'de oynamasına izin vermezdi." dedi.

ÖZBEK'TEN ALİ KOÇ'A YANIT!

Fenerbahçe'ye yanıt veren Dursun Özbek, "Dün akşamki program, enteresan bir televizyon programıydı. Divan başkanı moderatör, sayın başkan da konuk. Sayın başkan, daha önce tek başına çıkıp görüşlerini ifade ediyordu. Dün akşamki program, bana Hacivat ile Karagöz'ü hatırlattı. Her şey önceden tasarlanmış, hazırlanmıştır. Bitmek bilmeyen ithamlar... Bu artık orta oyunu seviyesine döndü. Sürekli hem sistemi, hem de TFF'yi baskı altına almaya çalışan bir başkan. Herkesi itham eden, herkesi eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmeye çalışan bir başkan. Aynı zaman kendisi, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı. Eğer ithamların doğruysa, gerekçeleri ortaya koyman lazım. Bu ifadelerle insanları itham ederek bir yere varmak mümkün değil. Laflarımı seçerek kullanıyorum. İş çok tehlikeli boyuta getirilmeye çalışıyor. Böyle olmamasını temenni ediyorum. Bizim işimiz yeşil sahada çarpışmak ve orada birbirimizi yenmeye çalışmak." ifadelerini kullandı.

ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI;

Erden Timur: "İnanmak, başarmanın temelidir. İngiltere'ye kazanmak için gitmemiz gerektiğini düşündüm. Gece yarısı ajansı aradım, kitapçık yapmak istediğimizi söyledim. Bu fikir buradan doğdu. Siz öncelikle kafanızda kabullenmelisiniz kazanacağınızı."

"KİMSE HADSİZLİK YAPAMAZ"

İngiltere'de yaşanan olaylarla ilgili konuşan Timur, "İngiltere'de vize sürecinde ciddi zorluklar yaşattılar. Sistematik olarak sıkıntılar çıkarıldı. İşi zıvanadan çıkardılar. Bu ülkemize karşı gösterilen bir tavırdı. Biz gereken tepkiyi gösterdik. Bu ülkeye karşı hiç kimse bu hadsizliği yapamaz." dedi.