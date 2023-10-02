Haberler Galatasaray İngilizler duyurdu: Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi büyük korku!

İngilizler duyurdu: Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi büyük korku!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray deplasmanda Manchester United'a konuk olacak. İngiliz basını dev maç öncesi karşılaşmayı değerlendirirken İngiliz ekibinde büyük korku yaşanıyor. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 10:23
İngilizler duyurdu: Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi büyük korku!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında İngiliz devi Manchester United ile karşılaşacak.

İngilizler duyurdu: Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi büyük korku!

Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

İngilizler duyurdu: Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi büyük korku!

Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.

İngilizler duyurdu: Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi büyük korku!

Sahasında çıktığı son 2 lig maçını kaybeden "Kırmızılar" toplamda 10 gol atıp, 15 gol yedi.

İngilizler duyurdu: Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi büyük korku!

Manchetser United, Premier Lig'de 1989-1990 sezonundan sonra kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.

İngilizler duyurdu: Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi büyük korku!

Manchester United'da eksik çok

İngiliz temsilcisinde farklı nedenlerden dolayı 5 futbolcu Galatasaray'a karşı süre alamayacak.

İngilizler duyurdu: Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi büyük korku!

Teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı gerilimin ardından kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malacia ve Aaron Wan-Bissaka, forma giyemeyecek.

İngilizler duyurdu: Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi büyük korku!

Sakatlığı geçen Sergio Reguilon'un durumu ise belirsizliğini koruyor.

İngilizler duyurdu: Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi büyük korku!

Kız arkadaşına uyguladığı şiddet sonrasında kadro dışı bırakılan ancak yargı sürecindeki tavrı nedeniyle affedilen Brezilyalı Antony'nin de antrenman ve maç eksiği nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor.

İngilizler duyurdu: Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi büyük korku!

"ERIK TEN HAG SICAKLIĞI HİSSEDİYOR"

Daily Mail'de yer alan haberde Galatasaray maçı öncesi "Erik ten Hag cehennemde değil ama sıcaklığı hissediyor" ifadelerine yer verilerek olası bir puan kaybında Hollandalı menajerin görevine son verilebileceği kaydedildi.

İngilizler duyurdu: Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi büyük korku!

Daily Mail'de yer alan haberin detayında bu sezon alınan ligde alınan 4 mağlubiyetin yanı sıra Bayern Münih deplasmanında alınan yenilginin Erik ten Hag'ı baskı altına aldığı vurgulandı.

İngilizler duyurdu: Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi büyük korku!

Hollandalı menajerin bu krizden çıkmak için önünde Galatasaray ve Brentford maçlarının olduğu kaydedildi. Sir Alex Ferguson'un 34 yıl önce yaptığı kötü başlangıcın ardından en kötü sezon başlangıcı yapıldığı aktarıldı.

İngilizler duyurdu: Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi büyük korku!

Galatasaray maçının Hollandalı menajerin Manchester United'daki geleceğini etkileyebileceği belirtilen haberde "Sırada Galatasaray var ve United oyuncularının İstanbul'da Türk taraftarların ateşi ve öfkesiyle karşılaştığı 1993 yılına kadar uzanan bir rekabet yeniden yaşanacak.

İngilizler duyurdu: Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi büyük korku!

Eğer Ten Hag henüz cehennemde değilse, kesinlikle sıcaklığı hissediyor." ifadeleri kullanıldı.

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