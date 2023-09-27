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GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısı dünya basınında! İşte atılan manşetler

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, İstanbulspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmaya ise Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısı damga vurdu. Mücadelenin 37. dakikasında penaltı kullanan sarı-kırmızılılarda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, penaltı atışında Mauro Icardi'ye pas çıkardı ancak Arjantinli golcü topu dışarı gönderdi. Kerem ile Icardi'nin penaltısı dünya basınında da geniş yer buldu. İşte atılan manşetler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 10:40 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 10:40
GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısı dünya basınında! İşte atılan manşetler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında karşılaştığı İstanbulspor'u ilk yarıda bulduğu golle 1-0 yendi.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısı dünya basınında! İşte atılan manşetler

GECEYE DAMGA VURAN PENALTI
Maçın 37. dakikasında ilginç bir an yaşandı. 35. dakikada Icardi'ye yapılan faul sonrası hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısı dünya basınında! İşte atılan manşetler

Atış öncesi Icardi ile Kerem Aktürkoğlu arasında kısa bir diyalog geçti ve Arjantinli futbolcu elindeki topu takım arkadaşına verdi.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısı dünya basınında! İşte atılan manşetler

Herkes Kerem'in penaltı vuruşu yapmasını beklerken o topu sola Icardi'nin önüne bıraktı. Arjantinli'nin vuruşunda top az farkla auta gitti.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısı dünya basınında! İşte atılan manşetler

Hürriyet'in derlediği habere göre; Kerem ile Icardi'nin penaltısı dünya basınında da ses getirdi.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısı dünya basınında! İşte atılan manşetler

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GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısı dünya basınında! İşte atılan manşetler

MARCA: Cruyff penaltısını kaçırdılar, affedilmez hata!

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısı dünya basınında! İşte atılan manşetler

AS: Icardi, Luis Suarez ile Lionel Messi'nin attığı penaltıyı yapmaya çalıştı. Sonuç felaketti.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısı dünya basınında! İşte atılan manşetler

SPORT: Bunu kaçıramazsın! Icardi. Kaleci kendini zaten öbür tarafa yatmışken penaltıyı kaçırdı.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısı dünya basınında! İşte atılan manşetler

THE SUN: Icardi, Arsenal'li yıldızların epik penaltı başarısızlığını 18 yıl sonra tekrarlıyor.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısı dünya basınında! İşte atılan manşetler

L'EQUIPE: Topu dışarı atan Icardi 5 dakika sonra golü atıp, kendini affettirdi.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısı dünya basınında! İşte atılan manşetler

TN NOVA: Penaltı hilesi işe yaramadı. Tüm internet Arjantinli oyuncuya gülüyor.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısı dünya basınında! İşte atılan manşetler

GLOBO ESPORTE: Icardi, Galatasaray adına inanılmaz bir penaltı kaçırdı.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısı dünya basınında! İşte atılan manşetler

CLARIN: Mauro Icardi penaltıda lüks yapmak istedi ve Türkiye'de yılın en inanılmaz golünü kaçırdı.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısı dünya basınında! İşte atılan manşetler

CORRIERO DELLO SPORT: Icardi'nin saçma hatası: Galatasaray'da iki kişilik penaltının sonu kötü oldu. 11 metrelik plan felaketle sonuçlandı.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısı dünya basınında! İşte atılan manşetler

HLN: Galatasaray penaltı kazandı ve Kerem Aktürkoğlu topun arkasına geçti. Gelen Icardi'ye topu ustaca bıraktı ancak Icardi anlaşılmaz bir şekilde topu auta gönderdi.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısı dünya basınında! İşte atılan manşetler

ALGEMEEN DAGBLAD: Johan Cruyff ve Jesper Olsen'in Ajax'taki tarihi penaltısındaki aynı numarayı Galatasaray'da tekrarlayabileceklerini düşündüler. Sosyal medyada alay konusu oldular.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısı dünya basınında! İşte atılan manşetler

EL COLOMBIANO: Mauro Icardi topu kalecinin sağından direğin yanından auta vurduğunda, az önce kaçırdığı şeye inanamayarak 'yer yarılsa da içine girsem' dercesine ellerini başına götürdü.

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