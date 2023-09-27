GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısı dünya basınında! İşte atılan manşetler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında karşılaştığı İstanbulspor'u ilk yarıda bulduğu golle 1-0 yendi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında karşılaştığı İstanbulspor'u ilk yarıda bulduğu golle 1-0 yendi.
GECEYE DAMGA VURAN PENALTI
Maçın 37. dakikasında ilginç bir an yaşandı. 35. dakikada Icardi'ye yapılan faul sonrası hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
Atış öncesi Icardi ile Kerem Aktürkoğlu arasında kısa bir diyalog geçti ve Arjantinli futbolcu elindeki topu takım arkadaşına verdi.
Herkes Kerem'in penaltı vuruşu yapmasını beklerken o topu sola Icardi'nin önüne bıraktı. Arjantinli'nin vuruşunda top az farkla auta gitti.
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AS: Icardi, Luis Suarez ile Lionel Messi'nin attığı penaltıyı yapmaya çalıştı. Sonuç felaketti.
SPORT: Bunu kaçıramazsın! Icardi. Kaleci kendini zaten öbür tarafa yatmışken penaltıyı kaçırdı.
THE SUN: Icardi, Arsenal'li yıldızların epik penaltı başarısızlığını 18 yıl sonra tekrarlıyor.
L'EQUIPE: Topu dışarı atan Icardi 5 dakika sonra golü atıp, kendini affettirdi.
TN NOVA: Penaltı hilesi işe yaramadı. Tüm internet Arjantinli oyuncuya gülüyor.
GLOBO ESPORTE: Icardi, Galatasaray adına inanılmaz bir penaltı kaçırdı.
CLARIN: Mauro Icardi penaltıda lüks yapmak istedi ve Türkiye'de yılın en inanılmaz golünü kaçırdı.
CORRIERO DELLO SPORT: Icardi'nin saçma hatası: Galatasaray'da iki kişilik penaltının sonu kötü oldu. 11 metrelik plan felaketle sonuçlandı.
HLN: Galatasaray penaltı kazandı ve Kerem Aktürkoğlu topun arkasına geçti. Gelen Icardi'ye topu ustaca bıraktı ancak Icardi anlaşılmaz bir şekilde topu auta gönderdi.
ALGEMEEN DAGBLAD: Johan Cruyff ve Jesper Olsen'in Ajax'taki tarihi penaltısındaki aynı numarayı Galatasaray'da tekrarlayabileceklerini düşündüler. Sosyal medyada alay konusu oldular.
EL COLOMBIANO: Mauro Icardi topu kalecinin sağından direğin yanından auta vurduğunda, az önce kaçırdığı şeye inanamayarak 'yer yarılsa da içine girsem' dercesine ellerini başına götürdü.