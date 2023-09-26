GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekmişti.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekmişti.
Sarı-kırmızılılar, kadrosuna kattığı birçok yıldızla dünya çapında ses getirdi.
Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin bonservisini alan Aslan, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete ve Angelino gibi tanınmış isimlerle de sözleşme imzaladı.
Galatasaray'da yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri de Sacha Boey oldu.
2021/2022 sezonunun başında sarı-kırmızılı takıma transfer olan Fransız sağ bek, ilk yılında yaşadığı sakatlık sorununun da etkisiyle istenen performansı sergileyememişti.
Geçtiğimiz sezon başında kamp kadrosuna dahil edilmeyen 23 yaşındaki yıldız, Leo Dubois'nın sakatlığı sonrası kadroya alınmıştı.
Bulduğu forma şansını iyi değerlendiren Boey, kısa süre içerisinde ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
İstikrarlı performansını tüm sezon boyunca gösteren Sacha Boey, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Fransız oyuncunun adı, takım arkadaşı Victor Nelsson ile birlikte sık sık Avrupa kulüpleriyle anıldı.
Adı Arsenal, Liverpool, Manchester United, Newcastle United, Marsilya, Wolfsburg ve Sporting Lizbon ile anılan 23 yaşındaki sağ bek takımda kalmıştı.
Avrupa devlerinin ara transfer döneminde bir hamle daha yapacağı iddia edilen Sacha Boey ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR
Galatasaray'da uzun zamandır yeni sözleşme bekleyen Sacha Boey'un kontratı yenileniyor.
MAAŞI 1 MİLYON 250 BİN EURO'YA ÇIKARILACAK
Yeni sözleşme konusunda görüşmelere hız veren yönetim Fransız futbolcunun maaşı 450 bin Euro'dan 1 milyon 250 bin Euro'ya çıkaracak.
GÖRÜŞMELER SON AŞAMADA
Boey'in yeni sözleşmesinde 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi konulmasının gündemde olduğu belirtilirken görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi.
Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maçta süre aldı.
Fransız sağ bek, 1 gollük bir performans sergiledi.
Boey'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro.