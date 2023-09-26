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GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Son dakika Galatasaray haberleri: Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren sarı-kırmızılılarda takımın öne çıkan yıldızlarından biri Sacha Boey olmuştu. Gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Fransız yıldızın adı yaz transfer döneminde birçok dev kulüple anılmıştı. Yönetimin takımda tutmaya karar verdiği Boey ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 09:18 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 09:22
GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekmişti.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Sarı-kırmızılılar, kadrosuna kattığı birçok yıldızla dünya çapında ses getirdi.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin bonservisini alan Aslan, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete ve Angelino gibi tanınmış isimlerle de sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Galatasaray'da yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri de Sacha Boey oldu.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

2021/2022 sezonunun başında sarı-kırmızılı takıma transfer olan Fransız sağ bek, ilk yılında yaşadığı sakatlık sorununun da etkisiyle istenen performansı sergileyememişti.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Geçtiğimiz sezon başında kamp kadrosuna dahil edilmeyen 23 yaşındaki yıldız, Leo Dubois'nın sakatlığı sonrası kadroya alınmıştı.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Bulduğu forma şansını iyi değerlendiren Boey, kısa süre içerisinde ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

İstikrarlı performansını tüm sezon boyunca gösteren Sacha Boey, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Fransız oyuncunun adı, takım arkadaşı Victor Nelsson ile birlikte sık sık Avrupa kulüpleriyle anıldı.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

MAAŞI 1 MİLYON 250 BİN EURO'YA ÇIKARILACAK

Yeni sözleşme konusunda görüşmelere hız veren yönetim Fransız futbolcunun maaşı 450 bin Euro'dan 1 milyon 250 bin Euro'ya çıkaracak.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

GÖRÜŞMELER SON AŞAMADA

Boey'in yeni sözleşmesinde 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi konulmasının gündemde olduğu belirtilirken görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maçta süre aldı.

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