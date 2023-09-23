Başakşehir 1-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom deplasmandan 3 puanla döndü!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı.
Sarı kırmızılılar zorlu maçta 2-1 galip gelmeyi başardı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Hakim Ziyech ve Mauro Icardi'den geldi.
Başakşehir'in golünü eski Galatasaraylı Leo Dubois kaydetti.
Galatasaray puanını 13 yaparak liderliğe yükseldi.
Başakşehir ise 3 puanda kaldı.
ICARDI REKOR KIRDI!
Arjantinli yıldız oyuncu Süper Lig'de üst üste 12 maçta da gol atarak rekor kırdı.
ZIYECH İLK GOLÜNÜ ATTI!
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech sarı kırmızılı forma ile ilk golünü attı.