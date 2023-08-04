TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Ndombele için teklif!

Galatasaray'da sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'da sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Kiralık oynadığı Napoli'de İtalya şampiyonluğu yaşayan Tanguy Ndombele, Tottenham'a döndü.
Ancak gelecek sezon da Londra'da kalması düşünülmüyor.
İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre orta saha oyuncusu, Galatasaray'ın ciddi şekilde gündeminde...
Sarı-kırmızılı ekip, veda için Tottenham formasıyla süresinin sona erdiğine inanan futbolcuyu almak için 11 milyon euro'ya yatırmaya hazır.
TANGUY NDOMBELE KİMDİR?
28 Aralık 1996 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine EA Guingamp altyapısında başladı.
Sırasıyla Amiens, Olympique Lyon, Tottenham ve Napoli formaları giydi.
Kongo asıllı Fransız futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.
26 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Fransa Milli Takımı ile 7 karşılaşmaya çıktı.
Ön libero ve on numara mevkilerinde de oynayabilen Ndombele'nin güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro...