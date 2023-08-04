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TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Ndombele için teklif!

Son dakika Galatasaray haberleri... Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray gündemine Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi almıştı. Sarı-kırmızılıların İngiliz ekibine yaptığı teklif belli oldu. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 09:34
TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Ndombele için teklif!

Galatasaray'da sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Ndombele için teklif!

Kiralık oynadığı Napoli'de İtalya şampiyonluğu yaşayan Tanguy Ndombele, Tottenham'a döndü.

TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Ndombele için teklif!

Ancak gelecek sezon da Londra'da kalması düşünülmüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Ndombele için teklif!

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre orta saha oyuncusu, Galatasaray'ın ciddi şekilde gündeminde...

TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Ndombele için teklif!

Sarı-kırmızılı ekip, veda için Tottenham formasıyla süresinin sona erdiğine inanan futbolcuyu almak için 11 milyon euro'ya yatırmaya hazır.

TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Ndombele için teklif!

TANGUY NDOMBELE KİMDİR?

28 Aralık 1996 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Ndombele için teklif!

Profesyonel futbol kariyerine EA Guingamp altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Ndombele için teklif!

Sırasıyla Amiens, Olympique Lyon, Tottenham ve Napoli formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Ndombele için teklif!

Kongo asıllı Fransız futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.

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