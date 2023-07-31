Haberler Galatasaray Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni transferleri için Rams Park'ta imza töreni düzenleyerek gövde gösterisi yapan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği 5 futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:53 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 13:32
Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Son şampiyon Galatasaray, Rams Park'ta gerçekleştirilen imza töreni ve antrenmanda taraftarlarıyla bir araya geldi.

Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Yeni transferler Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Angelino, Halil Dervişoğlu ve Nicolo Zaniolo için taraftarın önünde imza töreni gerçekleştirildi.

Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

İmza töreninde konuşan başkan Dursun Özbek şunları söyledi: "Cumhuriyet'in 100. yılında, şampiyon olmak en çok Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'a yakışır demiştik. Bu hedefe ulaştık, mutluyuz, gururluyuz. Değerli kardeşlerim, sizin desteğinizle bugün Türkiye'nin en çok kıskanılan, gıpta ile bakılan kulübü Galatasaray olmuştur."

Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

ZAHA "ALİ CABBAR" ŞARKISI İLE ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni transferi Fildişi Sahilli futbolcu Zaha, imza törenine "Ali Cabbar" şarkısı eşliğinde çağrıldı. Fenerbahçe ile adı anılan Zaha, taraftarın büyük sevgisiyle karşılandı.

Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

ICARDI'DE COŞKU DORUĞA ULAŞTI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, en büyük sevgiyi Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye gösterdi.

Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

İmza töreni düzenlenen futbolcular arasında sahneye en son Icardi çağrıldı.

Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısıyla sahaya çıkan Icardi'ye eşi Wanda Nara ile çocukları eşlik etti.

Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

MALİYETİ AÇIKLANDI

Icardi'nin transfer maliyetini KAP'a bildiren Galatasaray'ın açıklamasında, "Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Şampiyonlar Ligi için 2. ön eleme maçına çıkan ve geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-2'lik skorla beraberlikle ayrılan Galatasaray, 2 Ağustos Çarşamba günü Zalgiris ile rövanş maçına çıkacak.

Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Sarı-kırmızılı ekipte tüm bu gelişmeler yaşanırken, takımda Okan Buruk'ın kadroda düşünmediği isimlerle ile yollar ayrılacak.

Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Sabah'ın haberine göre, deneyimli hoca 5 oyuncunun biletini kesti. İşte o isimler...

Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

LUYINDAMA VE CICALDAU'YA KULÜP ARANIYOR

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda sözleşmeli 16 yabancı oyuncusu bulunuyor. A Takım'la çalışmayan Luyindama ve Cicaldau'ya kulüp aranıyor.

Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Geride bıraktığımız sezonda İttihad-Kalba takımında kiralık oynayan Rumen futbolcu, beklentilerin altında kalmış ve forma bulmakta zorlanmıştı.

Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Okan Buruk orta sahada görev yapan oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

BAŞAKŞEHİR İSTİYOR

Cicaldau ile Başakşehir'in ilgilendiği iddiaları da gündemde.

Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

MORUTAN VE MIDSTJÖ DE YOLCU

Takviye için yabancı oyuncularını azaltması gereken sarı-kırmızılılar, Morutan için Suudi Arabistan'dan teklif beklerken Midtsjö de kiralık gidebilir.

Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Cicaldau ile birlikte büyük umutlarla transfer edilen Morutan da beklentilerin altında kalmış ve geçtiğimiz sezon Serie B takımı Pisa'ya kiralık olarak gönderilmişti.

Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Oyuncunun Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere sıcak baktığı belirtiliyor.

Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Diğer yandan orta sahaya Fred ve Leandro Paredes transferlerinden biri olursa deneyimli oyuncu Midtsjö de satışa çıkarılacak oyuncular arasında yer alıyor.

Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

DUBOIS KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Sol bek transferinde tercihini Angelino'dan yana kullanan Okan Buruk, kulübede kalan Dubois'yı da kadroda düşünmüyor.

Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Deneyimli Fransız oyuncu için Fransa'dan talipleri olduğu iddia ediliyor.

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