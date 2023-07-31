Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

İmza töreninde konuşan başkan Dursun Özbek şunları söyledi: "Cumhuriyet'in 100. yılında, şampiyon olmak en çok Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'a yakışır demiştik. Bu hedefe ulaştık, mutluyuz, gururluyuz. Değerli kardeşlerim, sizin desteğinizle bugün Türkiye'nin en çok kıskanılan, gıpta ile bakılan kulübü Galatasaray olmuştur."