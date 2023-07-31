Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Son şampiyon Galatasaray, Rams Park'ta gerçekleştirilen imza töreni ve antrenmanda taraftarlarıyla bir araya geldi.
Son şampiyon Galatasaray, Rams Park'ta gerçekleştirilen imza töreni ve antrenmanda taraftarlarıyla bir araya geldi.
Yeni transferler Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Angelino, Halil Dervişoğlu ve Nicolo Zaniolo için taraftarın önünde imza töreni gerçekleştirildi.
İmza töreninde konuşan başkan Dursun Özbek şunları söyledi: "Cumhuriyet'in 100. yılında, şampiyon olmak en çok Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'a yakışır demiştik. Bu hedefe ulaştık, mutluyuz, gururluyuz. Değerli kardeşlerim, sizin desteğinizle bugün Türkiye'nin en çok kıskanılan, gıpta ile bakılan kulübü Galatasaray olmuştur."
ZAHA "ALİ CABBAR" ŞARKISI İLE ÇIKTI
Galatasaray'ın yeni transferi Fildişi Sahilli futbolcu Zaha, imza törenine "Ali Cabbar" şarkısı eşliğinde çağrıldı. Fenerbahçe ile adı anılan Zaha, taraftarın büyük sevgisiyle karşılandı.
ICARDI'DE COŞKU DORUĞA ULAŞTI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, en büyük sevgiyi Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye gösterdi.
İmza töreni düzenlenen futbolcular arasında sahneye en son Icardi çağrıldı.
Kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısıyla sahaya çıkan Icardi'ye eşi Wanda Nara ile çocukları eşlik etti.
MALİYETİ AÇIKLANDI
Icardi'nin transfer maliyetini KAP'a bildiren Galatasaray'ın açıklamasında, "Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.
Şampiyonlar Ligi için 2. ön eleme maçına çıkan ve geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-2'lik skorla beraberlikle ayrılan Galatasaray, 2 Ağustos Çarşamba günü Zalgiris ile rövanş maçına çıkacak.
Sarı-kırmızılı ekipte tüm bu gelişmeler yaşanırken, takımda Okan Buruk'ın kadroda düşünmediği isimlerle ile yollar ayrılacak.
Sabah'ın haberine göre, deneyimli hoca 5 oyuncunun biletini kesti. İşte o isimler...
LUYINDAMA VE CICALDAU'YA KULÜP ARANIYOR
Galatasaray'ın mevcut kadrosunda sözleşmeli 16 yabancı oyuncusu bulunuyor. A Takım'la çalışmayan Luyindama ve Cicaldau'ya kulüp aranıyor.
Geride bıraktığımız sezonda İttihad-Kalba takımında kiralık oynayan Rumen futbolcu, beklentilerin altında kalmış ve forma bulmakta zorlanmıştı.
Okan Buruk orta sahada görev yapan oyuncuyu kadroda düşünmüyor.
BAŞAKŞEHİR İSTİYOR
Cicaldau ile Başakşehir'in ilgilendiği iddiaları da gündemde.
MORUTAN VE MIDSTJÖ DE YOLCU
Takviye için yabancı oyuncularını azaltması gereken sarı-kırmızılılar, Morutan için Suudi Arabistan'dan teklif beklerken Midtsjö de kiralık gidebilir.
Cicaldau ile birlikte büyük umutlarla transfer edilen Morutan da beklentilerin altında kalmış ve geçtiğimiz sezon Serie B takımı Pisa'ya kiralık olarak gönderilmişti.
Oyuncunun Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere sıcak baktığı belirtiliyor.
Diğer yandan orta sahaya Fred ve Leandro Paredes transferlerinden biri olursa deneyimli oyuncu Midtsjö de satışa çıkarılacak oyuncular arasında yer alıyor.
DUBOIS KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Sol bek transferinde tercihini Angelino'dan yana kullanan Okan Buruk, kulübede kalan Dubois'yı da kadroda düşünmüyor.
Deneyimli Fransız oyuncu için Fransa'dan talipleri olduğu iddia ediliyor.