GALATASARAY HABERLERİ - Halil Dervişoğlu mu Bakambu mu? Rövanş maçında...

Devler Ligi ön eleme maçında Zalgiris karşısında attığı golle hazır olduğunu gösteren Halil Dervişoğlu, rövanş maçında gol silahı olacak.
Devler Ligi ön eleme maçında Zalgiris karşısında attığı golle hazır olduğunu gösteren Halil Dervişoğlu, rövanş maçında gol silahı olacak.
Galatasaray'ın Zalgiris eşleşmesi için UEFA'ya verdiği listeden Mathias Ross çıkartılmış ve Bakambu eklenmişti.
Florya'da bireysel çalışmalara başlayan Bakambu'nun özel programla açığı kapatması planlanıyor.
BAKAMBU YEDEK
Fiziksel olarak hazır görüntü sergileyen Kongolu forvet, Zalgiris maçında kadroya alınacak.
Buna karşılık ilk maçta gol atan ve hazır olduğunu gösteren Halil ilk 11'de forma giyecek.
Buruk, maçın gidişatına göre Bakambu'ya şans verecek.
HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?
23 yaşındaki Hollanda doğumlu Halil Dervişoğlu, kariyerine Sparta altyapısında başladı.
Genç futbolcu sırasıyla Brentford, Twente, Galatasaray ve Burnley formaları giydi.
Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Halil Dervişoğlu, ay-yıldızlı formayla çıktığı 15 karşılaşmada 6 gole imzasını attı.
Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Halil'in güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...