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GALATASARAY HABERLERİ - Halil Dervişoğlu mu Bakambu mu? Rövanş maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşan Galatasaray'da yeni transferlerden Halil Dervişoğlu golünü atmıştı. Teknik direktör Okan Buruk, rövanş maçı için Bakambu ile Halil arasında bir tercih yapacak. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 15:43
GALATASARAY HABERLERİ - Halil Dervişoğlu mu Bakambu mu? Rövanş maçında...

Devler Ligi ön eleme maçında Zalgiris karşısında attığı golle hazır olduğunu gösteren Halil Dervişoğlu, rövanş maçında gol silahı olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Halil Dervişoğlu mu Bakambu mu? Rövanş maçında...

Galatasaray'ın Zalgiris eşleşmesi için UEFA'ya verdiği listeden Mathias Ross çıkartılmış ve Bakambu eklenmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Halil Dervişoğlu mu Bakambu mu? Rövanş maçında...

Florya'da bireysel çalışmalara başlayan Bakambu'nun özel programla açığı kapatması planlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Halil Dervişoğlu mu Bakambu mu? Rövanş maçında...

BAKAMBU YEDEK

Fiziksel olarak hazır görüntü sergileyen Kongolu forvet, Zalgiris maçında kadroya alınacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Halil Dervişoğlu mu Bakambu mu? Rövanş maçında...

Buna karşılık ilk maçta gol atan ve hazır olduğunu gösteren Halil ilk 11'de forma giyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Halil Dervişoğlu mu Bakambu mu? Rövanş maçında...

Buruk, maçın gidişatına göre Bakambu'ya şans verecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Halil Dervişoğlu mu Bakambu mu? Rövanş maçında...

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

23 yaşındaki Hollanda doğumlu Halil Dervişoğlu, kariyerine Sparta altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Halil Dervişoğlu mu Bakambu mu? Rövanş maçında...

Genç futbolcu sırasıyla Brentford, Twente, Galatasaray ve Burnley formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Halil Dervişoğlu mu Bakambu mu? Rövanş maçında...

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Halil Dervişoğlu, ay-yıldızlı formayla çıktığı 15 karşılaşmada 6 gole imzasını attı.

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