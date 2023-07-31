Galatasaraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor

Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncu için teklifini revize etti. 8 milyon Euro'luk bonservis bedelini biraz daha arttırıp, ödeme planı için de yıl sayısını düşüren Sarı-kırmızılılar, İngiliz kulübünden gelecek cevabı beklemeye başladı.