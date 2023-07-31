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Galatasaraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve Rams Park'ta gerçekleştirdiği imza töreniyle rakiplerine gözdağı veren Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. İç transfer çalışmalarının da sürdüğü sarı-kırmızılılarda beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 17:02
Galatasaraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor

İmza atmasının ardından sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, 'Üçlü' çekti.

Galatasaraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor

ICARDI'YE SEVGİ SELİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, en büyük sevgiyi Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye gösterdi.

Galatasaraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor

İmza töreni düzenlenen futbolcular arasında sahneye en son Arjantinli yıldız çağrıldı.

Galatasaraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor

Kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısıyla sahaya çıkan Icardi'ye eşi Wanda Nara ve çocukları eşlik etti.

Galatasaraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor

40 MİLYON EURO'YU REDDETTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek imza töreninde yaptığı açıklamada "Kıymetli oyuncumuz Mauro Icardi, yıllık yaklaşık 40 milyon euro'luk teklifi reddederek, sponsorlarımızın 4 milyon euro'sunu karşıladığı toplamda 10 milyon euro'ya gelire imza atmıştır" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar sonrasında tribünler adeta kendinden geçti.

Galatasaraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor

NDOMBELE İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele için kulübü Tottenham'a yeni bir teklif yaptı.

Galatasaraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor

Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncu için teklifini revize etti. 8 milyon Euro'luk bonservis bedelini biraz daha arttırıp, ödeme planı için de yıl sayısını düşüren Sarı-kırmızılılar, İngiliz kulübünden gelecek cevabı beklemeye başladı.

Galatasaraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor

BERKAN KUTLU AYRILMAK İSTİYOR

Galatasaray bir yandan transferlere odaklanırken bir yandan da oyuncularına gelen tekliflerle ilgileniyor.

Galatasaraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor

Sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu'ya gelen teklifler Okan Buruk nedeniyle geri çevriliyor.

Galatasaraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor

Takvim'in haberine göre; Berkan, Galatasaray'da süre alamadığı için Avrupa'dan gelen tekliflerin değerlendirilmesini istiyor.
25 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmak için yönetimle görüşmede bulundu.

Galatasaraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor

OKAN BURUK İZİN VERMİYOR

Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3 yerli oyuncu oynatma zorunluluğu nedeniyle Berkan Kutlu'nun kesinlikle takımdan ayrılmasını istemiyor.

Galatasaraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor

2021 yılında Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu'nun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Galatasaraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor

ÜÇ KULÜP İSTİYOR

Son olarak Braga'nın transfer etmek istediği Berkan Kutlu'yu Nantes ve Genoa da yakından takip ediyor.

Galatasaraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor

Galatasaray kariyerinde 77 maça çıkan 25 yaşındaki Berkan Kutlu, 1 gol atarken 5 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, 7 kez de A Milli Takım formasını terletti.

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