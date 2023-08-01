Enerji takviyesi

Galatasaray'ın sponsorları arasına, Azerbaycan'ın ünlü enerji firması Socar da eklendi. Dün Rams Park'ta imza töreni düzenlenirken Socar bundan böyle tüm Avrupa maçlarında giyeceği formanın göğüs kısmında yer alacak. Galatasaray'ın kasasına 3 yılda 15 milyon euro girecek. Törene katılan Başkan Dursun Özbek, "Socar, kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın bir dünya markası haline gelmiş çok önemli bir enerji şirketidir. Avrupa'da büyük hedeflere ilerlediğimiz bu yolda, Socar'ın yanımızda olması bizim için çok önemlidir" dedi.

ERDOĞAN VE ALİYEV'E TEŞEKKÜR

Özbek ayrıca, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e süreci yakından takip ettikleri için teşekkür ederim. Bu anlaşmanın her iki tarafa da büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Uzun süreli iş birliğinin ilk adımı olacağını düşünüyorum" diye konuştu. SOCAR Türkiye CEO'su Elchin İbadov ise "Bu seneden itibaren Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Galatasaray ile bu sezondan başlayan ama uzun vadeli bir yola çıktık. Socar'ın logosu alevi temsil ediyor. Galatasaray'a Avrupa maçlarında enerji vermeye düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

BAŞARI ZAMANI

İmza törenine katılan Kerem Aktüroğlu, "SOCAR'a çok teşekkür ediyoruz. Avrupa'da yine gururlandıracağımız bir dönem olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. Yunus Akgün ve Lucas Torreira da sponsor firmaya destekleri için teşekkürlerini iletti.

HERKES KATKI VERMEK İSTİYOR

Son dönemde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray bu transferler için sponsorlardan da önemli destekler aldı. Başkan Dursun Özbek, bu desteklerin devam edeceğini belirterek, "Galatasaray Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Galatasaraylı olan herkes katkı vermek istiyor. Galatasaray'ın başarılarında katkısı olmak isteyen kuruluşlar destek vermek istiyorlar. Bu Galatasaray'ın nasıl bir marka olduğunu nasıl bir kurum olduğunun en büyük göstergesi" açıklamasını yaptı.

TFF SÜPER KUPA AZERBAYCAN'DA OYNANSIN

Bir soru üzerine, TFF Süper Kupa finalinin Azerbaycan'da düzenlenmesine olumlu baktığını ifade eden Başkan Özbek, "Bu federasyonun vereceği bir karar. Çok iyi olur. Ben burada ifade etmek istediğim, oraya gittiğimiz zaman Galatasaray olarak ilgi ve alaka Türkiye'den farksız. Çok şık olur, oradaki arkadaşlarımızı ve kardeşlerimizi memnun etmiş oluruz" ifadesini kullandı.

ÖZBEK'TEN 1 MİLYON

RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde Başkan Dursun Özbek, "İcardi yıllık yaklaşık 40 milyon euro'luk teklifi reddederek sponsorlarımızın 4 milyon euro'sunu karşıladığı toplamda 10 milyon Euro gelire imza atmıştır" bilgisini verdi. Özbek, Erden Timur ve NEF'e teşekkür ederken İcardi transferindeki sponsorlardan birisinin de kendisi olduğu ortaya çıktı. Elini cebine atmaktan geri durmayan başkanın 3 yıllık sözleşme imzalayan Mauro İcardi'nin yıllık ücretinin 1 milyon euro'sunu karşılayacağı öğrenildi.