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Parti devam ediyor

İcardi’nin Wanda Nara ile çıktığı imza töreni dünya basınında geniş yer buldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 06:50
Parti devam ediyor

Galatasaray, Mauro İcardi'ye yeniden kavuştu. Rams Park'ta düzenlenen dev imza töreninde 3 yıllık imza atan Arjantinli yıldıza sahaya ayak bastığı andan itibaren büyük ilgi gösterildi. İcardi'ye eşi ve menajeri Wanda Nara ve çocukları da eşlik etti. 40 bin kişilik imza töreni, Türkiye'de olduğu kadar dünya basınında ses getirdi. İşte o manşetlerden bazıları:

La Gazetta Dello Sport: Galatasaray taraftarları, İcardi ve Wanda için çılgına döndü

Tuttosport: Etkileyici kükreme: İcardı ve Wanda Nara'ya Galatasaray'da muhteşem karşılama...

TyC Sports: İcardi 40 bin kişi önünde imza attı.

OLE: Wanda Nara, İcardi ile birlikte sahayı geldi ve duygu dolu anlar yaşadı.

İnfobea: Wanda Nara, İcardi'nin Galatasaray'daki imza töreninde boy gösterdi.

El Diario: Parti devam ediyor. İcardi, ailesiyle birlikte çıktığı Galatasaray stadında ayakta alkışlandı.

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