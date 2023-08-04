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Fenerbahçe ve Galatasaray Anıl Gözütok'un peşinde!

Son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Anıl Gözütok'un peşine düştü. Genç futbolcuyla İtalyan ekiplerinin de ilgilendiği ifade edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 11:49
Fenerbahçe ve Galatasaray Anıl Gözütok'un peşinde!

Türk kökenli genç oyuncuların Türkiye'de devam eden yabancı kuralı nedeniyle bir çözüm olduğu ve Anıl Gözütok'un da Türk scoutlarının önerisiyle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın izleme listesine dahil olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe ve Galatasaray Anıl Gözütok'un peşinde!

Star'da yer alan habere göre iki ekibin transfer için şu anda somut bir hamlelerinin olmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray Anıl Gözütok'un peşinde!

Wormatia Worms'un 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak istediği ancak kulübün küme düşmesinin ardından bu durumun söz konusu olmadığı aktarıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray Anıl Gözütok'un peşinde!

Genç oyuncunun yeni bir meydan okuma aradığı ve Almanca konuşulmayan bir ülkeye gitmek istediği kaydedildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray Anıl Gözütok'un peşinde!

Anıl Gözütok için çok fazla teklif olduğu, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun karar verebilmek için kendisine biraz daha uzun bir zaman dilimi ayırdığı yazıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray Anıl Gözütok'un peşinde!

ANDREA PIRLO'YA BİLGİ VERİLDİ

İtalyan ekipleri Sampdoria ve Genoa'nın Anıl Gözütok'un transferi için teması kurduğu iddia edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray Anıl Gözütok'un peşinde!

Sampdoria Teknik Direktörü Andrea Pirlo'ya Anıl Gözütok'un durumu hakkında bildi verildiği belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray Anıl Gözütok'un peşinde!

FARKLI POZİSYONLARDA OYNAYABİLİYOR

Anıl Gözütok, on numaranın yanı sıra sol kanat ve merkez orta saha pozisyonlarında da forma giyebiliyor.

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