Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Mert Müldür sonrası bir bomba daha! Cengiz Ünder derken...

Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Mert Müldür sonrası bir bomba daha! Cengiz Ünder derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi biten Miha Zajc ile 3 yıllık yeni anlaşma sağlarken; Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ü de renklerine bağladı. Adı Marsilya forması giyen Cengiz Ünder ile de anılan sarı-lacivertliler, Zajc ve Mert Müldür sonrası bir transfer bombası daha patlatmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 13:38
Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Mert Müldür sonrası bir bomba daha! Cengiz Ünder derken...

Süper Lig'de yeni sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Mert Müldür sonrası bir bomba daha! Cengiz Ünder derken...

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Mert Müldür sonrası bir bomba daha! Cengiz Ünder derken...

Ezeli rakipleriyle şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele verecek olan Kanarya, iki transferi birden açıkladı.

Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Mert Müldür sonrası bir bomba daha! Cengiz Ünder derken...

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile yeni sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Mert Müldür sonrası bir bomba daha! Cengiz Ünder derken...

Sarı-lacivertliler, Sloven futbolcuyla 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Mert Müldür sonrası bir bomba daha! Cengiz Ünder derken...

Fenerbahçe ayrıca Mert Müldür transferi için de Sassuolo ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Mert Müldür sonrası bir bomba daha! Cengiz Ünder derken...

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcunun transferi için 3.5 milyon Euro bonservis + bonuslar ödeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Mert Müldür sonrası bir bomba daha! Cengiz Ünder derken...

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki sağ bekle 4 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı.

Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Mert Müldür sonrası bir bomba daha! Cengiz Ünder derken...

Miha Zajc ve Mert Müldür takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Mert Müldür sonrası bir bomba daha! Cengiz Ünder derken...

MERİH DEMİRAL İÇİN YENİ HAREKAT

Adı Fenerbahçe ve Inter ile anılan milli futbolcu Merih Demiral, Atalanta'da kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Mert Müldür sonrası bir bomba daha! Cengiz Ünder derken...

İtalyan basını, tecrübeli savunmacıyla ilgili olarak "Merih yüzde 101 takımdan ayrılacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Mert Müldür sonrası bir bomba daha! Cengiz Ünder derken...

Fenerbahçe de eski oyuncusu Merih Demiral için görüşmelerini sıklaştırdı.

Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Mert Müldür sonrası bir bomba daha! Cengiz Ünder derken...

Sabah'ın haberine göre; savunmasına bir de yerli takviyesi yapmak isteyen yönetim, Atalanta ile şartları görüşüyor.

Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Mert Müldür sonrası bir bomba daha! Cengiz Ünder derken...

GASPERINI İLE KAVGA İDDİASI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Merih Demiral'ın hocası Gasperini ile arasının iyi olmadığı ve ikilinin tartışığı yazılmıştı.

Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Mert Müldür sonrası bir bomba daha! Cengiz Ünder derken...

Yaşanan krizin ardından Atalanta yönetimiyle bir araya gelen Merih Demiral'ın yaz transfer döneminde kesin olarak takımdan ayrılmak istediğini vurgulandı.

Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Mert Müldür sonrası bir bomba daha! Cengiz Ünder derken...

INTER DE TALİP

İtalya'dan da başka takımların da talip olduğu Merih Demiral için başka bir iddia da Inter'in oyuncuyla ilgilendiği yönünde.

Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Mert Müldür sonrası bir bomba daha! Cengiz Ünder derken...

Merih Demiral'ın Fenerbahçe ve Inter'den gelecek olan teklifleri değerlendireceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Mert Müldür sonrası bir bomba daha! Cengiz Ünder derken...

Merih, geçtiğimiz sezon Atalanta'da 28 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol attı.

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