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Fenerbahçe'de Maribor mesaisi! Mert Müldür ve Zajc...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovenya ekibi Maribor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Mert Müldür ve Miha Zajc takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 01:08
Fenerbahçe'de Maribor mesaisi! Mert Müldür ve Zajc...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovenya ekibi Maribor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Mert Müldür ve Miha Zajc takımla ilk antrenmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından pas ve şut çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü. Günün tek idmanı dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Öte yandan yeni transfer Mert Müldür ve Zajc takımla ilk antrenmanına çıktı.

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