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Galatasaray'a indirim müjdesi! İngiliz deviyle yeni görüşme

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın hedefinde Fred yer alıyor. Brezilyalı orta sahayla ilgili İngiltere'den müjde geldi. Cimbom, gelen iyi haberler üzerine Manchester United'la yeniden masaya oturacak. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Galatasaray'a indirim müjdesi! İngiliz deviyle yeni görüşme

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Galatasaray'a indirim müjdesi! İngiliz deviyle yeni görüşme

Sarı-kırmızılılar, transfer döneminde Cedric Bakambu, Angelino, Günay Güvenç, Halil Dervişoğlu, Kerem Demirbay ve Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattı.

Galatasaray'a indirim müjdesi! İngiliz deviyle yeni görüşme

Geçen sezon kiralık oynayan Mauro Icardi ve Kaan Ayhan'ın da bonservisleri alındı.

Galatasaray'a indirim müjdesi! İngiliz deviyle yeni görüşme

Cimbom, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'a indirim müjdesi! İngiliz deviyle yeni görüşme

Orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray'ın listesindeki en güçlü aday Fred.

Galatasaray'a indirim müjdesi! İngiliz deviyle yeni görüşme

Brezilyalı orta saha için kulübü Manchester United'la kıran kırana bir pazarlık söz konusu.

Galatasaray'a indirim müjdesi! İngiliz deviyle yeni görüşme

Görüşmeler devam ederken İngiltere'den sevindirici haberler geldi.

Galatasaray'a indirim müjdesi! İngiliz deviyle yeni görüşme

Manchester United, Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu için Galatasaray'dan talep ettiği rakamı aşağı çekebileceği mesajını iletti.

Galatasaray'a indirim müjdesi! İngiliz deviyle yeni görüşme

Bunun üzerine Galatasaray, İngiliz kulübüyle yeniden masaya oturma kararı aldı.
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Galatasaray'a indirim müjdesi! İngiliz deviyle yeni görüşme

Fred geride kalan sezonda Manchester United'da tam 56 maça çıktı.

Galatasaray'a indirim müjdesi! İngiliz deviyle yeni görüşme

Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asistle 12 gole katkı verdi.

Galatasaray'a indirim müjdesi! İngiliz deviyle yeni görüşme

Oyuncunun Kırmızı Şeytanlar'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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