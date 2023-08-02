Galatasaray - Zalgiris maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu: Hedeflerimiz daha yüksek

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Litvanya ekibi Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Rakibin eksiklerine geçen haftadan daha iyi çalıştık. İstediklerimizi yaptık ama bir türlü o golü bulamadık. Golü bulmamız bize moral oldu. Gerçekten güzel bir gol attı Dries, ona yakışır bir goldü. Böyle maçlar, böyle rakiplere karşı bilhassa zor oluyor. Sıcaklar, adaptasyon kısmı... Böyle kompakt savunma düşünen takımlara karşı oynamak zor. Önemli olan galibiyetti. Yavaş yavaş takım oturuyor. Çok daha kaliteli bir takım olacağız. Şimdi Ljubljana ile karşılaşacağız. İnşallah güzel olur ve gruplara katılırız. Galatasaray'ın yeri orası. Hatta hedeflerimiz daha yüksek."