1.1 milyarlık dev imza

Galatasaray, stat isim hakkı için RAMS Global'la sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Anlaşmayla sarı-kırmızılılar, 5 sezonluk stadyum isim ve sponsorluk için yıllık KDV hariç 213 milyon 600 bin lira gelir elde edecek. Stadın adı RAMS Park oldu. İmza törenine Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve RAMS Türkiye Üst Yöneticisi Devran Bülbül katıldı.

"Başkan Dursun Özbek, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Galatasaray, şanlı tarihi boyunca ilkleri ve enleri başararak Türkiye'nin gururu olmuştur. Bugün de hedefimiz geçmişte olduğu gibi Avrupa'daki kupaları müzemize getirmek" dedi. Devran Bülbül ise "İlerleyen dönemde kulübümüzün bize ihtiyaç duyduğu her alanda seve seve bulunmayı isteriz" diye konuştu.