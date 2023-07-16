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Galatasaray'dan dev değişim

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, sezona yenilenmiş kadrosuyla girmeye hazırlanıyor. Başantrenörlüğe Guillermo Naranjo Hernandez'i getiren sarı-kırmızılılar, İspanyol hocanın ardından önemli transferlere imza attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Galatasaray'dan dev değişim
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, sezona yenilenmiş kadrosuyla girmeye hazırlanıyor. Başantrenörlüğe Guillermo Naranjo Hernandez'i getiren sarı-kırmızılılar, İspanyol hocanın ardından önemli transferlere imza attı. Geçen sezonu 6. sırada bitiren Aslan, yabancı transferinde Amerikalı pasör çaprazı Danielle Cuttino (27), Japon pasör Kanami Tashiro (32) ve Amerikalı orta oyuncu Heather Gneiting'i (23) kadrosuna kattı. Pasör çaprazları Yağmur Karaoğlu (22) ile Duygu Düzceler (33) ve orta oyuncu Fatma Beyaz (27) sarı-kırmızılı ekibin yerli takviyeleri oldu. Eggleston, Sude Hacımustafaoğlu, Bihter Dumanoğlu Yarkın ve İrem Nur Özsoy'la ise kontrat yenilendi.
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