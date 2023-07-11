GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'a flaş teklif! İşte Cimbom'un istediği dev rakam

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına hazırlanıyor.
Sarı kırmızılılar rakibini 2-0 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına hazırlanıyor.
Sarı kırmızılılar rakibini 2-0 mağlup etti.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey kaydetti.
Yaz transfer dönemini sessiz geçiren sarı kırmızılılar sadece Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonun kullandı.
Transferde gaza basan yönetim uzun uğraşlar verdiği Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaştı.
Arjantinli yıldızın bonservisini alan sarı kırmızılıların transferi açıklaması bekleniyor.
3 kulvarda mücadele edecek sarı kırmızılılar Okan Buruk'un raporu doğrultusunda rotasını savunma bölgesine çevirdi.
Sol bek transferi için Angelino ile anlaşmaya varan sarı kırmızılılar stoperde flaş bir ismi gündemine aldı.
Galatasaray'ın İngiliz ekibi Tottenham'da forma giyen Davinson Sanchez için teklif yaptı.
Savunma kurgusunu yeniden oluşturan sarı kırmızılılar gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
NELSSON'A 2 TALİP BİRDEN!
Galatasaray'ın, savunma hattı oturmuşken neden Sanchez için teklif yaptığı merak ediliyordu.
Takvim'de yer alan habere göre, Aslan'ın yıldızı Victor Nelsson'a 2 talibinin olduğu ortaya çıktı.
SEVİLLA VE DORTMUND İSTİYOR
Galatasaray'a, İspanya'dan Sevilla ve Alman devi Dortmund'dan 18 milyon Euro'luk teklif geldi.
25 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Nelsson için Galatasaray yönetiminin 22 milyon Euro beklediği öğrenildi.
Nelsson bu şartlarda takımdan ayrılırsa sarı kırmızılılar Sanchez'in transferini bitirecek.
Nelsson, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 38 maçta 1 gol katkısı yaptı.
Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı stoperin Transfermarkt'a göre piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.