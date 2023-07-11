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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'a flaş teklif! İşte Cimbom'un istediği dev rakam

Son dakika haberi: Transferleri Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına yetiştirmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Victor Nelsson için sarı kırmızılılara flaş teklif yapıldı. İşte Cimbom'un istediği ücret... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 16:20
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'a flaş teklif! İşte Cimbom'un istediği dev rakam

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'a flaş teklif! İşte Cimbom'un istediği dev rakam

Yaz transfer dönemini sessiz geçiren sarı kırmızılılar sadece Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonun kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'a flaş teklif! İşte Cimbom'un istediği dev rakam

Transferde gaza basan yönetim uzun uğraşlar verdiği Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'a flaş teklif! İşte Cimbom'un istediği dev rakam

Arjantinli yıldızın bonservisini alan sarı kırmızılıların transferi açıklaması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'a flaş teklif! İşte Cimbom'un istediği dev rakam

3 kulvarda mücadele edecek sarı kırmızılılar Okan Buruk'un raporu doğrultusunda rotasını savunma bölgesine çevirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'a flaş teklif! İşte Cimbom'un istediği dev rakam

Sol bek transferi için Angelino ile anlaşmaya varan sarı kırmızılılar stoperde flaş bir ismi gündemine aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'a flaş teklif! İşte Cimbom'un istediği dev rakam

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Tottenham'da forma giyen Davinson Sanchez için teklif yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'a flaş teklif! İşte Cimbom'un istediği dev rakam

Savunma kurgusunu yeniden oluşturan sarı kırmızılılar gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'a flaş teklif! İşte Cimbom'un istediği dev rakam

NELSSON'A 2 TALİP BİRDEN!
Galatasaray'ın, savunma hattı oturmuşken neden Sanchez için teklif yaptığı merak ediliyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'a flaş teklif! İşte Cimbom'un istediği dev rakam

Takvim'de yer alan habere göre, Aslan'ın yıldızı Victor Nelsson'a 2 talibinin olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'a flaş teklif! İşte Cimbom'un istediği dev rakam

SEVİLLA VE DORTMUND İSTİYOR

Galatasaray'a, İspanya'dan Sevilla ve Alman devi Dortmund'dan 18 milyon Euro'luk teklif geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'a flaş teklif! İşte Cimbom'un istediği dev rakam

25 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Nelsson için Galatasaray yönetiminin 22 milyon Euro beklediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'a flaş teklif! İşte Cimbom'un istediği dev rakam

Nelsson bu şartlarda takımdan ayrılırsa sarı kırmızılılar Sanchez'in transferini bitirecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'a flaş teklif! İşte Cimbom'un istediği dev rakam

Nelsson, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 38 maçta 1 gol katkısı yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'a flaş teklif! İşte Cimbom'un istediği dev rakam

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı stoperin Transfermarkt'a göre piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

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