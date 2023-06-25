Haberler Galatasaray Jovic'e yıllık 3 milyon €

Jovic'e yıllık 3 milyon €

Mauro Icardi'nin alternatifini arayan Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimlerden birisi de Luka Jovic... Galatasaray yönetiminin oyuncunun avukatı Fali Ramadani ile bir görüşme yaptığı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki golcüye, 3 senelik sözleşme ve 3 milyon euro net maaş teklif ettiği iddia edilirken Fiorentina ile bir yıl sözleşmesi kalan oyuncunun bu teklife sıcak baktığı bildirildi. Galatasaray'ın bonservis bedeli için de Fiorentina'ya 6 milyon euro teklif etmeyi düşündüğü gelen haberler arasında...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 06:50
Jovic'e yıllık 3 milyon €

Mauro Icardi'nin alternatifini arayan Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimlerden birisi de Luka Jovic... Galatasaray yönetiminin oyuncunun avukatı Fali Ramadani ile bir görüşme yaptığı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki golcüye, 3 senelik sözleşme ve 3 milyon euro net maaş teklif ettiği iddia edilirken Fiorentina ile bir yıl sözleşmesi kalan oyuncunun bu teklife sıcak baktığı bildirildi. Galatasaray'ın bonservis bedeli için de Fiorentina'ya 6 milyon euro teklif etmeyi düşündüğü gelen haberler arasında...

73 GOLÜ VAR

Kızılyıldız, A. Limassol, Benfica, Frankfurt, Real Madrid ve Fiorentina formaları giyen Luka Jovic kariyeri boyunca çıktığı 264 maçta, 73 gol attı, 26 da asist yaptı.

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