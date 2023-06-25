Eyüp kancası

Cimbom; Emre Kılınç'ı geride bıraktığımız sezonda Ankaragücü'ne kiralamıştı. Başkent ekibi, tecrübeli hücum oyuncusunu bu yıl da kiralık olarak kadrosunda görmek istiyor. Ancak Eyüpspor da oyuncuya talip. Teknik direktör Arda Turan da onu çok istiyor.
Cimbom; Emre Kılınç'ı geride bıraktığımız sezonda Ankaragücü'ne kiralamıştı. Başkent ekibi, tecrübeli hücum oyuncusunu bu yıl da kiralık olarak kadrosunda görmek istiyor. Ancak Eyüpspor da oyuncuya talip. Teknik direktör Arda Turan da onu çok istiyor.