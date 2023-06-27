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Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İmza an meselesi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığı oyuncuya kavuşmak üzere. Sarı-kırmızılılar RB Leipzig'in sol beki Angelino ile anlaşma sağladı. Alman ekibiyle görüşmeler devam ediyor. (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 13:13
Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İmza an meselesi

Galatasaray'da yönetim, sol bek mevkisine takviye yapmak için adeta seferber oldu.

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İmza an meselesi

Sarı-kırmızılıların listesindeki en güçlü adaylardan birisi RB Leipzig'de forma giyen Angelino...

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İmza an meselesi

Bir süredir Brezilyalı sol bek için yoğun temaslarda bulunan Cimbom, transferde sona yaklaştı.

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İmza an meselesi

BeIN Sports'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, RB Leipzig ile pazarlıklara devam ediyor.

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İmza an meselesi

Oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin masada olduğu belirtildi.

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İmza an meselesi

ANGELINO KİMDİR?
Tam adı José Ángel Esmorís Tasende olan Angelino, 4 Ocak 1997'de doğdu.

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İmza an meselesi

Futbola Deportivo La Coruna'nın altyapısında başladı.

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İmza an meselesi

Ardından 16 yaşındayken Manchester City'nin altyapısına geçti.

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İmza an meselesi

2015 yılında MLS ekiplerinden New York City'e kiralandı.

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İmza an meselesi

New York City'nin ardından sırasıyla Girona, Mallorca ve NAC Breda'ya kiralandı.

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İmza an meselesi

NAC Breda'da gösterdiği performansla PSV Eindhoven'ın yolunu tuttu.

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İmza an meselesi

2018-19 sezonunda PSV'de oynadığı 43 maçta 1 gol, 12 asist yaparak çıkışını sürdürdü.

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İmza an meselesi

2019'da yeniden Manchester City'e döndü. İngilizlerde 6 maç oynadıktan sonra RB Leipzig'e kiralandı.

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İmza an meselesi

RB Leipzig tarafından 2021'de bonservisi alındı. Bu takımda 100 maça çıkıp, 12 gol, 29 asist yaptı.

Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İmza an meselesi

Geçtiğimiz sezon Hoffenheim'a kiralanan 26 yaşındaki İspanyol sol bek 1 gol 12 asistlik performans sergiledi.

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