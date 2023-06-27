Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İmza an meselesi

Galatasaray'da yönetim, sol bek mevkisine takviye yapmak için adeta seferber oldu.
Galatasaray'da yönetim, sol bek mevkisine takviye yapmak için adeta seferber oldu.
Sarı-kırmızılıların listesindeki en güçlü adaylardan birisi RB Leipzig'de forma giyen Angelino...
Bir süredir Brezilyalı sol bek için yoğun temaslarda bulunan Cimbom, transferde sona yaklaştı.
BeIN Sports'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, RB Leipzig ile pazarlıklara devam ediyor.
Oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin masada olduğu belirtildi.
ANGELINO KİMDİR?
Tam adı José Ángel Esmorís Tasende olan Angelino, 4 Ocak 1997'de doğdu.
Futbola Deportivo La Coruna'nın altyapısında başladı.
Ardından 16 yaşındayken Manchester City'nin altyapısına geçti.
2015 yılında MLS ekiplerinden New York City'e kiralandı.
New York City'nin ardından sırasıyla Girona, Mallorca ve NAC Breda'ya kiralandı.
NAC Breda'da gösterdiği performansla PSV Eindhoven'ın yolunu tuttu.
2018-19 sezonunda PSV'de oynadığı 43 maçta 1 gol, 12 asist yaparak çıkışını sürdürdü.
2019'da yeniden Manchester City'e döndü. İngilizlerde 6 maç oynadıktan sonra RB Leipzig'e kiralandı.
RB Leipzig tarafından 2021'de bonservisi alındı. Bu takımda 100 maça çıkıp, 12 gol, 29 asist yaptı.
Geçtiğimiz sezon Hoffenheim'a kiralanan 26 yaşındaki İspanyol sol bek 1 gol 12 asistlik performans sergiledi.