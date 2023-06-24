Transferde dev çalım! Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray'a

Galatasaray'da golcü transferi için harekete geçildi.
Galatasaray'da golcü transferi için harekete geçildi.
Mostafa Mohamed ve Gomis ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin de kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle rotasyonda eksiklik yaşıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom, hücum hattına nokta atışı takviyeler yapmayı amaçlıyor.
Listesinde birçok yıldız olan yönetim, hedefteki isimlerle görüşmelerini hızlandırdı.
Mauro Icardi'nin bonservisi için tüm şartları zorlayan sarı-kırmızılıların transferde işi zor.
Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından takip edilen Arjantinli oyuncuya Arabistan Ligi'nden de astronomik teklifler geliyor.
Icardi tercih yapmakta acele etmiyor. Gelen tüm teklifleri değerlendirip son kararını verecek.
Galatasaray yönetimi, Icardi'den olumsuz bir dönüş olma ihtimali üzerine çalışmalarda bulunuyor.
Tüm olasılıkları değerlendiren yönetim yıldız oyuncunun alternatiflerini belirledi.
Sarı-kırmızılılar, uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan yıldızın peşine düştü.
RAUL JIMENEZ BOMBASI!
Rotasyonu güçlü tutmak isteyen Galatasaray, Wolverhampton'dan ayrılması beklenen Raul Jimenez'i kadrosuna katmak istiyor.
Meksikalı gazeteci Kery News'in haberine göre; Galatasaray, 32 yaşındaki futbolcuyu santrfor adayları arasına aldı.
Jimenez'in son durumunu yakından takip eden Cimbom, transferi bedelsiz tamamlayabilir.
Wolves ile sözleşmesini bitirmeye kararlı olan deneyimli golcü ile temas kurulacak.
Raul Jimenez'e Galatasaray'ın haricinde MLS kulüplerinin de ilgisi bulunuyor.
Wolves'tan yıllık 5.7 milyon euro kazanan Meksikalı hücum oyuncusu, daha az bir ücrete imza atmak istemiyor.
Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında bir grafik çizen Jimenez, Ada ekibinde 20 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Meksikalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 101 maçta 29 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.