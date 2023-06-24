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Transferde dev çalım! Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray'a

Son dakika spor haberi: Transferde gaza basan Galatasaray'dan gündem yaratan bir hamle geldi. Santrfor takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu. Yönetim, uzun süredir Beşiktaş'ın peşinde olduğu yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 10:22 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 10:22
BURAK ŞENTÜRK
Transferde dev çalım! Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray'a

Galatasaray'da golcü transferi için harekete geçildi.

Transferde dev çalım! Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray'a

Mostafa Mohamed ve Gomis ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin de kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle rotasyonda eksiklik yaşıyor.

Transferde dev çalım! Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray'a

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom, hücum hattına nokta atışı takviyeler yapmayı amaçlıyor.

Transferde dev çalım! Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray'a

Listesinde birçok yıldız olan yönetim, hedefteki isimlerle görüşmelerini hızlandırdı.

Transferde dev çalım! Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray'a

Mauro Icardi'nin bonservisi için tüm şartları zorlayan sarı-kırmızılıların transferde işi zor.

Transferde dev çalım! Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray'a

Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından takip edilen Arjantinli oyuncuya Arabistan Ligi'nden de astronomik teklifler geliyor.

Transferde dev çalım! Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray'a

Icardi tercih yapmakta acele etmiyor. Gelen tüm teklifleri değerlendirip son kararını verecek.

Transferde dev çalım! Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray'a

Galatasaray yönetimi, Icardi'den olumsuz bir dönüş olma ihtimali üzerine çalışmalarda bulunuyor.

Transferde dev çalım! Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray'a

Tüm olasılıkları değerlendiren yönetim yıldız oyuncunun alternatiflerini belirledi.

Transferde dev çalım! Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray'a

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan yıldızın peşine düştü.

Transferde dev çalım! Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray'a

RAUL JIMENEZ BOMBASI!
Rotasyonu güçlü tutmak isteyen Galatasaray, Wolverhampton'dan ayrılması beklenen Raul Jimenez'i kadrosuna katmak istiyor.

Transferde dev çalım! Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray'a

Meksikalı gazeteci Kery News'in haberine göre; Galatasaray, 32 yaşındaki futbolcuyu santrfor adayları arasına aldı.

Transferde dev çalım! Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray'a

Jimenez'in son durumunu yakından takip eden Cimbom, transferi bedelsiz tamamlayabilir.

Transferde dev çalım! Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray'a

Wolves ile sözleşmesini bitirmeye kararlı olan deneyimli golcü ile temas kurulacak.

Transferde dev çalım! Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray'a

Raul Jimenez'e Galatasaray'ın haricinde MLS kulüplerinin de ilgisi bulunuyor.

Transferde dev çalım! Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray'a

Wolves'tan yıllık 5.7 milyon euro kazanan Meksikalı hücum oyuncusu, daha az bir ücrete imza atmak istemiyor.

Transferde dev çalım! Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray'a

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında bir grafik çizen Jimenez, Ada ekibinde 20 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Transferde dev çalım! Beşiktaş'ın gözdesi Galatasaray'a

Meksikalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 101 maçta 29 gol kaydetti.

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