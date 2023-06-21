GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

Danimarkalı stoperin Galatasaray Yönetimi ile transferi hakkında bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmede, "Bana söz verdiğiniz gibi transferime kolaylık sağlayın. Galatasaray'daki misyonumu tamamladığımı düşünüyorum. İngiltere'ye transfer olmak istiyorum" dediği öğrenildi.