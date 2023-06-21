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GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray'da şampiyonluğun mimarlarından olan Victor Nelsson ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Gösterdiği performansla birçok kulübün radarına giren Danimarkalı stoper, görülmemiş bir bonservisle takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 16:20
GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

Galatasaray için her gün yeni bir isim gündeme geliyor.

GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

Sarı-Kırmızılılar, Leeds United'la kiralık sözleşmesi sona eren Juventus'lu Weston McKennie için çalışmaları sürdürüyor.

GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

Juventus ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Paris Saint-Germain'e geri dönen Leandro Paredes ile ilgili de olumlu gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

İtalyan medyası ayrıca Fildişi Sahili asıllı İtalyan forvet Moise Kean'in de Galatasaray'ın gündeminde olduğunu sayfalarına taşıdı.

GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

23 yaşındaki forvetin Juventus ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

MOUSSA DEMBELE'NİN ADI GEÇİYOR

Galatasaray'ın bir diğer golcü hedefi Moussa Dembele.

GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

Fransız yıldızla da görüşmeler olumlu ilerliyor, ancak kulübün bu konuda yeni bir adım atmadığı ve alternatif isimler üzerinde durduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

Cimbom, geçen sezon ortaya koyduğu performansla taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi'nin bonservisini almak için PSG ile görüşmelerini sürdürüyor.

GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

Icardi'nin bonservisi alınamazsa Dembele bitirilecek.

GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

İNGİLİZLERDEN FABIO SILVA İDDİASI

Galatasaray ile ismi anılan bir başka isim ise İngiliz ekibi Wolverhampton'da forma giyen genç golcü Fabio Silva.

GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

İngiliz medyasına göre 20 yaşındaki Portekizli forvet oyuncusu için Galatasaray'ın dışında Ajax, Sevilla, Roma ve Milan gibi devler de pusuda bekliyor.

GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

Ocak ayında transfer olduğu PSV'de toplamda 19 maça çıkan Silva, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

TOTTENHAM NELSSON İÇİN İSTEKLİ

Sarı-Kırmzılılar transferde birçok isimle görüşürken yıldız oyuncularına da teklifler geliyor.

GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Victor Nelsson'u İngiltere'nin köklü kulübü Tottenham transfer etmek istiyor.

GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

İngiliz medyası da Londra kulübünün bu transfer için oldukça istekli olduğunu sayfalarına taşıdı.

GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

22 MİLYON POUND'A GİDECEK

The Guardian'da yer alan ve Takvim'in derlediği haberde "Tottenham, Galatasaray'ın defans oyuncusu Victor Nelsson'u transfer etmek istiyor. Danimarkalı milli oyuncu 22 milyon pounda mal olacak" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

Sarı-Kırmızılı kulüp teklife 'Evet' demesi halinde kasasına 660 milyon lira koyacak.

GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

24 yaşındaki Nelsson, 2021 yılında Danimarka ekibi FC Kopenhag'dan 7 milyon euroya transfer olmuştu.

GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

Galatasaray, yıldız oyuncusunu Tottenham'a vermesi durumunda önemli bir maddi kazanç sağlayacak.

GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

Nelsson'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

NELSSON DA GİTMEK İSTİYOR

Galatasaray ile geride kalan sezonda 35 maça çıkan Victor Nelsson, 1 gol atarken 1 de asiste imza attı.

GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

Danimarkalı stoperin Galatasaray Yönetimi ile transferi hakkında bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmede, "Bana söz verdiğiniz gibi transferime kolaylık sağlayın. Galatasaray'daki misyonumu tamamladığımı düşünüyorum. İngiltere'ye transfer olmak istiyorum" dediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

İşte İngiliz basınına yansıyan o haber...

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