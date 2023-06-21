GALATASARAY HABERİ - Victor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor

Galatasaray için her gün yeni bir isim gündeme geliyor.
Galatasaray için her gün yeni bir isim gündeme geliyor.
Sarı-Kırmızılılar, Leeds United'la kiralık sözleşmesi sona eren Juventus'lu Weston McKennie için çalışmaları sürdürüyor.
Juventus ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Paris Saint-Germain'e geri dönen Leandro Paredes ile ilgili de olumlu gelişmeler yaşanıyor.
İtalyan medyası ayrıca Fildişi Sahili asıllı İtalyan forvet Moise Kean'in de Galatasaray'ın gündeminde olduğunu sayfalarına taşıdı.
23 yaşındaki forvetin Juventus ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
MOUSSA DEMBELE'NİN ADI GEÇİYOR
Galatasaray'ın bir diğer golcü hedefi Moussa Dembele.
Fransız yıldızla da görüşmeler olumlu ilerliyor, ancak kulübün bu konuda yeni bir adım atmadığı ve alternatif isimler üzerinde durduğu öğrenildi.
Cimbom, geçen sezon ortaya koyduğu performansla taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi'nin bonservisini almak için PSG ile görüşmelerini sürdürüyor.
Icardi'nin bonservisi alınamazsa Dembele bitirilecek.
İNGİLİZLERDEN FABIO SILVA İDDİASI
Galatasaray ile ismi anılan bir başka isim ise İngiliz ekibi Wolverhampton'da forma giyen genç golcü Fabio Silva.
İngiliz medyasına göre 20 yaşındaki Portekizli forvet oyuncusu için Galatasaray'ın dışında Ajax, Sevilla, Roma ve Milan gibi devler de pusuda bekliyor.
Ocak ayında transfer olduğu PSV'de toplamda 19 maça çıkan Silva, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.
TOTTENHAM NELSSON İÇİN İSTEKLİ
Sarı-Kırmzılılar transferde birçok isimle görüşürken yıldız oyuncularına da teklifler geliyor.
Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Victor Nelsson'u İngiltere'nin köklü kulübü Tottenham transfer etmek istiyor.
İngiliz medyası da Londra kulübünün bu transfer için oldukça istekli olduğunu sayfalarına taşıdı.
22 MİLYON POUND'A GİDECEK
The Guardian'da yer alan ve Takvim'in derlediği haberde "Tottenham, Galatasaray'ın defans oyuncusu Victor Nelsson'u transfer etmek istiyor. Danimarkalı milli oyuncu 22 milyon pounda mal olacak" ifadeleri kullanıldı.
Sarı-Kırmızılı kulüp teklife 'Evet' demesi halinde kasasına 660 milyon lira koyacak.
24 yaşındaki Nelsson, 2021 yılında Danimarka ekibi FC Kopenhag'dan 7 milyon euroya transfer olmuştu.
Galatasaray, yıldız oyuncusunu Tottenham'a vermesi durumunda önemli bir maddi kazanç sağlayacak.
Nelsson'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
NELSSON DA GİTMEK İSTİYOR
Galatasaray ile geride kalan sezonda 35 maça çıkan Victor Nelsson, 1 gol atarken 1 de asiste imza attı.
Danimarkalı stoperin Galatasaray Yönetimi ile transferi hakkında bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmede, "Bana söz verdiğiniz gibi transferime kolaylık sağlayın. Galatasaray'daki misyonumu tamamladığımı düşünüyorum. İngiltere'ye transfer olmak istiyorum" dediği öğrenildi.
İşte İngiliz basınına yansıyan o haber...