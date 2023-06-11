Haberler Galatasaray İstanbul'da Sacha Boey zirvesi! Galatasaray'dan transfer için yetki istedi

İstanbul'da Sacha Boey zirvesi! Galatasaray'dan transfer için yetki istedi

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yıldız oyunculara transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Ünlü menajer Pimenta, Galatasaray yönetimiyle buluştu. Haaland'ın da menajerliğini yapan ve Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için İstanbul'a gelen Pimenta, Boey'in satışı için sarı-kırmızılı ekipten yetki istedi. İşte detaylar... | GS TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 06:50
İstanbul'da Sacha Boey zirvesi! Galatasaray'dan transfer için yetki istedi

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer sezonunun henüz açılmamasına rağmen hareketli günler geçiriyor.

İstanbul'da Sacha Boey zirvesi! Galatasaray'dan transfer için yetki istedi

Sarı-kırmızılılar, birçok oyuncu ve kulüple transfer görüşmelerini sürdürüyor.

İstanbul'da Sacha Boey zirvesi! Galatasaray'dan transfer için yetki istedi

Aslan, kendi oyuncularına gelen teklifleri de değerlendirmeye alıyor.

İstanbul'da Sacha Boey zirvesi! Galatasaray'dan transfer için yetki istedi

Fransız futbolcuyu çok beğenen Pimenta, Galatasaray yönetimiyle yaptığı görüşmede, "Bana yetki verirseniz Premier Lig'e en yüksek fiyattan satılmasını sağlarım" dedi.

İstanbul'da Sacha Boey zirvesi! Galatasaray'dan transfer için yetki istedi

Galatasaray cephesi, henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi.

İstanbul'da Sacha Boey zirvesi! Galatasaray'dan transfer için yetki istedi

Yetkililer düşünmek için zaman istedi.

İstanbul'da Sacha Boey zirvesi! Galatasaray'dan transfer için yetki istedi

Sarı-kırmızılılar, Boey için bir süre önce CAA Stellar menajerlik şirketi ile anlaşma sağlamıştı.

İstanbul'da Sacha Boey zirvesi! Galatasaray'dan transfer için yetki istedi

Bu şirket Boey için ilk teklifi Arsenal'den getirdi.

İstanbul'da Sacha Boey zirvesi! Galatasaray'dan transfer için yetki istedi

Ancak 20 milyon euro'nun üzerinde bir gelir bekleyen Galatasaray bu teklifi kabul etmedi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Nijeryalı golcüye kanca!
G.Saraylı yıldıza talip var! Fransız ekibi istiyor
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
2023 asgari ücret Temmuz zammında masadaki rakamlar belli oldu
Deprem son dakika! 11 Haziran deprem mi oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pep Guardiola: Harika bir duygu Pep Guardiola: Harika bir duygu 01:51
Pep Guardiola: Harika bir duygu Pep Guardiola: Harika bir duygu 01:51
Muhteşem ev sahipliği Muhteşem ev sahipliği 01:40
İstanbul City İstanbul City 01:38
İlkay sevindi! İlkay sevindi! 01:36
Şampiyonlar Ligi Finali öncesi görsel şölen! Şampiyonlar Ligi Finali öncesi görsel şölen! 01:36
Daha Eski
Şampiyonlar Ligi Finali öncesi görsel şölen! Şampiyonlar Ligi Finali öncesi görsel şölen! 01:35
Simone Inzaghi: Mağlubiyeti hak etmedik Simone Inzaghi: Mağlubiyeti hak etmedik 01:33
Simone Inzaghi: Mağlubiyeti hak etmedik Simone Inzaghi: Mağlubiyeti hak etmedik 01:33
Avrupa'nın en büyüğü M. City! Avrupa'nın en büyüğü M. City! 01:25
Başkan Erdoğan finali takip etti! Başkan Erdoğan finali takip etti! 01:25
Icardi'ye sürpriz teklif! G.Saray... Icardi'ye sürpriz teklif! G.Saray... 01:25