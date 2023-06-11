İstanbul'da Sacha Boey zirvesi! Galatasaray'dan transfer için yetki istedi

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer sezonunun henüz açılmamasına rağmen hareketli günler geçiriyor.
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer sezonunun henüz açılmamasına rağmen hareketli günler geçiriyor.
Sarı-kırmızılılar, birçok oyuncu ve kulüple transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Aslan, kendi oyuncularına gelen teklifleri de değerlendirmeye alıyor.
Bu sezon yıldızı parlayan isimler arasında yer alan Sacha Boey için Nef Stadyumu'nda bir toplantı gerçekleştirildi.
Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için İstanbul'a gelen Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, Aslantepe'de Galatasaraylı yetkililerle bir araya geldi.
KABUL EDİLMEDİ
Bu görüşmenin perde arkasında Sacha Boey'in yattığı öğrenildi.
Fransız futbolcuyu çok beğenen Pimenta, Galatasaray yönetimiyle yaptığı görüşmede, "Bana yetki verirseniz Premier Lig'e en yüksek fiyattan satılmasını sağlarım" dedi.
Galatasaray cephesi, henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi.
Yetkililer düşünmek için zaman istedi.
Sarı-kırmızılılar, Boey için bir süre önce CAA Stellar menajerlik şirketi ile anlaşma sağlamıştı.
Bu şirket Boey için ilk teklifi Arsenal'den getirdi.
Ancak 20 milyon euro'nun üzerinde bir gelir bekleyen Galatasaray bu teklifi kabul etmedi.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 32 maça çıkan Boey, 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Boey, Galatasaray'da yıllık 480 bin euro kazanıyor.
Genç oyuncunun 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.