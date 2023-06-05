Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Youri Tielemans'tan Galatasaray'a müjde! Resmen açıklandı

TRANSFER HABERİ: Youri Tielemans'tan Galatasaray'a müjde! Resmen açıklandı

Süper Lig'de şampiyonluğa kavuşan Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Youri Tielemans'ın Galatasaray'a gelmesi için yoğun mesai harcayan sarı kırmızılılara transferde müjdeli haber geldi. İngiliz ekibi sarı kırmızılıları sevindirecek haberi resmen açıkladı. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 21:08
TRANSFER HABERİ: Youri Tielemans'tan Galatasaray'a müjde! Resmen açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk etti.

TRANSFER HABERİ: Youri Tielemans'tan Galatasaray'a müjde! Resmen açıklandı

Sarı kırmızılılar derbide ezeli rakibini 3-0 mağlup ederek taraftarına çifte mutluluk yaşattı.

TRANSFER HABERİ: Youri Tielemans'tan Galatasaray'a müjde! Resmen açıklandı

Aslan'da galibiyeti getiren golleri Zaniolo(2) ve Icardi kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Youri Tielemans'tan Galatasaray'a müjde! Resmen açıklandı

Sarı kırmızılılar derbi galibiyeti sonrası taraftarı 23. şampiyonluğunu taraftarı önünde doyasıya kutladı.

TRANSFER HABERİ: Youri Tielemans'tan Galatasaray'a müjde! Resmen açıklandı

Galatasaray'da attığı gollerle yıldızlaşan Mauro Icardi kutlamalarında yıldızı oldu.

TRANSFER HABERİ: Youri Tielemans'tan Galatasaray'a müjde! Resmen açıklandı

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı.

TRANSFER HABERİ: Youri Tielemans'tan Galatasaray'a müjde! Resmen açıklandı

Gelecek sezon için kolları sıvayan yönetim transferde yıldız isimleri kadroya katmak için görüşmelerini gerçekleştiriyor.

TRANSFER HABERİ: Youri Tielemans'tan Galatasaray'a müjde! Resmen açıklandı

Youri Tielemans'ın transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray, Belçikalı oyuncuya imza attırmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Youri Tielemans'tan Galatasaray'a müjde! Resmen açıklandı

Mertens'inde yakın arkadaşlığını kullanan yönetime İngiltere'den müjdeli haber geldi.

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