TRANSFER HABERİ: Youri Tielemans'tan Galatasaray'a müjde! Resmen açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk etti.
Sarı kırmızılılar derbide ezeli rakibini 3-0 mağlup ederek taraftarına çifte mutluluk yaşattı.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk etti.
Sarı kırmızılılar derbide ezeli rakibini 3-0 mağlup ederek taraftarına çifte mutluluk yaşattı.
Sarı kırmızılılar derbi galibiyeti sonrası taraftarı 23. şampiyonluğunu taraftarı önünde doyasıya kutladı.
Galatasaray'da attığı gollerle yıldızlaşan Mauro Icardi kutlamalarında yıldızı oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı.
Gelecek sezon için kolları sıvayan yönetim transferde yıldız isimleri kadroya katmak için görüşmelerini gerçekleştiriyor.
Youri Tielemans'ın transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray, Belçikalı oyuncuya imza attırmak istiyor.
Mertens'inde yakın arkadaşlığını kullanan yönetime İngiltere'den müjdeli haber geldi.
Premier Lig'de küme düşen Leicester City Çağlar, Youri Tielemans, Daniel Amartey, Nampalys Mendy, Ryan Bertrand, Ayoze Perez ve Tete'nin takımdan ayrılacağını açıkladı.
Kongo asıllı Belçikalı oyuncu ile ilk görüşmesini yapan yönetim oyuncunun taleplerini fazla bulmuştu.
Sarı kırmızılı yönetim ayrılığın açıklanmasından sonra Belçikalı oyuncu ile yeniden masaya oturacak.
Tielemans, Leicester City formasıyla bu sezon 37 maçta görev aldı.
Belçikalı yıldız oyuncu 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Takımdan ayrılan ve boşta olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.