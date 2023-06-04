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Tielemans'ın transfer talepleri belli oldu! İşte Galatasaray'dan istedikleri

Son dakika spor haberi: Orta saha mevkisine takviye yapmayı amaçlayan Galatasaray rotayı İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Leicester City'deki sözleşmesi bitecek olan Tielemans'ın peşine düştü. Bir süredir gündemde yer alan yıldız oyuncunun Galatasaray'dan talepleri belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 06:50
Tielemans'ın transfer talepleri belli oldu! İşte Galatasaray'dan istedikleri

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan ve Leicester City ile sözleşmesi sona eren Belçikalı yıldız orta saha Tielemans, Sarı-Kırmızılılar ile görüşmelerine devam ediyor.

Tielemans'ın transfer talepleri belli oldu! İşte Galatasaray'dan istedikleri

Takvim'de yer alan haberde 26 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray'dan istekleri de belli oldu.

Tielemans'ın transfer talepleri belli oldu! İşte Galatasaray'dan istedikleri

Buna göre Tielemans, Sarı-Kırmızılılar'dan 5 milyon euro imza parası istedi.

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