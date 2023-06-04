Tielemans'ın transfer talepleri belli oldu! İşte Galatasaray'dan istedikleri

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan ve Leicester City ile sözleşmesi sona eren Belçikalı yıldız orta saha Tielemans, Sarı-Kırmızılılar ile görüşmelerine devam ediyor.
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan ve Leicester City ile sözleşmesi sona eren Belçikalı yıldız orta saha Tielemans, Sarı-Kırmızılılar ile görüşmelerine devam ediyor.
Takvim'de yer alan haberde 26 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray'dan istekleri de belli oldu.
Buna göre Tielemans, Sarı-Kırmızılılar'dan 5 milyon euro imza parası istedi.