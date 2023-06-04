Okan Buruk ve Jorge Jesus kararını verdi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son derbisinde pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig'de sezonun son derbisinde pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak.
Nef Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligde 36 haftadaki 34 müsabakada 26 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 82 puan topladı.
En yakın takipçisi Fenerbahçe'ye karşı 5 puanlık fark yakalayan Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan sarı-lacivertliler ise 24 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 77 puan elde etti.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.
SEZON İKİ TAKIM İÇİN KAPANIYOR
Pazar günkü karşılaşmayla iki takım için de sezon tamamlanmış olacak. Ligde son haftada Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'nin ise Gaziantep FK ile karşılaşması gerekiyordu.
İki takımın da 6 Şubat'ta Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle ligde çekilmesiyle Galatasaray ve Fenerbahçe son haftayı maç yapmadan geçirecek ve 3-0 hükmen galibiyet alacak.
397. RANDEVU
Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de pazar günü yapacakları derbiyle tarihte 397. kez karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 396 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 126 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 493 golle karşılık verdi.
LİGDE 132. SINAV
Galatasaray ile Fenerbahçe, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 131 kez karşılaştı.
Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-36 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 127 gol kaydetti.
SON 10 RESMİ MAÇ
İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 5'i berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelebildi. Söz konusu 10 derbide Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 8 kez fileleri havalandırdı.
Dev derbiye kısa süre kalan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.
İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...
GALATASARAY
FERNANDO MUSLERA
İRFAN CAN KAHVECİ
ENNER VALENCIA
MICHY BATSHUAYI