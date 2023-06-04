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TRANSFER HABERİ | Galatasaray Juventus'un yıldızını listesine aldı! Menajeri derbiyi izleyecek

Süper Lig'de şampiyonluk mutluluğu yaşayan Galatasaray'da şimdi de transfer heyecanı başladı. Sarı kırmızılılarda bu anlamda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar son olarak ise İtalyan devi Juventus'un golcü oyuncusu için harekete geçti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ | Galatasaray Juventus'un yıldızı listesine aldı! Menajeri derbiyi izleyecek

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray Juventus'un yıldızı listesine aldı! Menajeri derbiyi izleyecek

Yeni sezonda da iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Cimbom'da transfer görüşmeleri başladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray Juventus'un yıldızı listesine aldı! Menajeri derbiyi izleyecek

Yönetim özellikle forvet hattına takviye yapma hedefindeydi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray Juventus'un yıldızı listesine aldı! Menajeri derbiyi izleyecek

Bu doğrultuda sürpriz bir isim listeye eklendi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray Juventus'un yıldızı listesine aldı! Menajeri derbiyi izleyecek

Galatasaray, Juventus forması giyen Moise Kean'i gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray Juventus'un yıldızı listesine aldı! Menajeri derbiyi izleyecek

Menajerler tarafından önerilen 23 yaşındaki forvetle görüşmelerin başladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray Juventus'un yıldızı listesine aldı! Menajeri derbiyi izleyecek

Kean operasyonu, İcardi transferinden bağımsız olarak yürütülüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray Juventus'un yıldızı listesine aldı! Menajeri derbiyi izleyecek

Hücumda önemli bir alternatif olacak İtalyan yıldızın menajeri derbiye davetli olanlar arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray Juventus'un yıldızı listesine aldı! Menajeri derbiyi izleyecek

Maçın ardından bir görüşme yapılacak.

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