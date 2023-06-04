TRANSFER HABERİ | Galatasaray Juventus'un yıldızını listesine aldı! Menajeri derbiyi izleyecek

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Yeni sezonda da iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Cimbom'da transfer görüşmeleri başladı.
Yönetim özellikle forvet hattına takviye yapma hedefindeydi.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Yeni sezonda da iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Cimbom'da transfer görüşmeleri başladı.
Yönetim özellikle forvet hattına takviye yapma hedefindeydi.
Bu doğrultuda sürpriz bir isim listeye eklendi.
Galatasaray, Juventus forması giyen Moise Kean'i gündemine aldı.
Menajerler tarafından önerilen 23 yaşındaki forvetle görüşmelerin başladığı öğrenildi.
Kean operasyonu, İcardi transferinden bağımsız olarak yürütülüyor.
Hücumda önemli bir alternatif olacak İtalyan yıldızın menajeri derbiye davetli olanlar arasında yer alıyor.
Maçın ardından bir görüşme yapılacak.