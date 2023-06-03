Galatasaray'dan Graeme Souness'a davet!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da kozlarını paylaşacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, eski teknik direktörü Graeme Souness'ı Nef Stadyumu'nda oynanacak derbiye davet etti.

Sabah'ın haberine göre; Souness'a bile Nef Stadyumu'nda yer arandığı ortaya çıktı.

Derbinin dün satışa çıkan biletleri bir dakika içinde tükendi. Derbiye şu ana kadar 150 binden fazla bilet talebi geldiği öğrenildi.

Galatasaray'da 1995-96 sezonunda görev yapan Souness, sarı-kırmızılı kulübü Türkiye Kupası'nda finale taşımıştı. Cimbom, iki ayaklı finalde Fenerbahçe'yi 1-0 ve 1-1'lik skorlarla geçerek kupaya uzanmıştı. İngiliz eski teknik adam, Kadıköy'deki ikinci maçtan sonra zaferini Fenerbahçe Stadı'na bayrak dikerek kutlamıştı.