Yangın yeri hep buralar sayende!

Galatasaray, A.Gücü'ne karşı aldığı 4-1'lik galibiyetle Süper Lig şampiyonu olurken, takımın gol makinesi Mauro İcardi de bu zaferin baş mimarı olmayı başardı. Geldiği günden beri taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Ankara'da da durdurulamadı. Sarıkırmızılıların son 8 golünü atan Mauro Icardi, bu sezon ligdeki 21, toplamda ise 22'nci golüne ulaştı.



ADINI TARİHE YAZDIRDI

Mauro Icardi, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın üst üste 8 golünü atan ilk oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı. Galatasaray'ın Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde 20 gol barajını geçen 4. yabancı futbolcu oldu. Sarı-kırmızılılarda diğer 20 gol barajını geçen yabancı oyuncular şu şekilde: Mario Jardel, Milan Baros, Bafetimbi Gomis ve Mauro Icardi.



1 HAT-TRİCK, 5 DUBLE YAPTI

Mauro İcardi, attığı gollerle takımını şampiyonluğa taşırken; oynadığı 23 lig maçında 5 kez duble yaparken, 1 kez de hat-trick yapma başarısını gösterdi. Arjantinli oyuncu Beşiktaş, Ümraniye, İstanbulspor, Sivasspor ve A.Gücü karşılaşmalarında rakip fileleri ikişer kez havalandırmayı başardı. Durdurulamayan forvet, 6-0 kazanılan Kayserispor maçında da hat-trick yapmayı başardı.