G.Saray çok iyi gidiyor

Efsanevi futbolcu Luis Figo, Şampiyonlar Ligi ana sponsoru Mastercard ve Garanti BBVA'nın davetlisi olarak İstanbul'a geldi. 10 Haziran'da oynanacak İnter-Manchester City finaliyle ilgili açıklamalarda bulunan Figo, Türk futboluyla ilgili görüşlerini de açıkladı. Ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Galatasaray çok iyi gidiyor. Neredeyse kupayı kazanmak üzere. Fenerbahçe'de de Jesus var, kendisinin ilk senesi. İlk senesi için çok iyi bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. Sergio Oliveira'yı da tanıyorum" dedi.

HAKSIZLIK OLMASIN

Figo, Türkiye'de hangi takımda oynamak isteyebileceği yönündeki soruya ise "Bu konuda politik davranmak durumundayım. Örneğin bu soruya 'Galatasaray' dersem, diğer kulüplere haksızlık etmiş olurum. O yüzden milli takım diyebilirim. Burada büyük kulüpler arasındaki rekabetin Portekiz'deki gibi olduğunu biliyorum" dedi.

80 MİLYON EURO GELİR BIRAKACAK

Mastercard ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ortak düzenledikleri basın toplantısında, İstanbul'da gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi final maçının ekonomik açıdan kente katkısına ilişkin bir analiz paylaştı. Çalışmaya göre 10 Haziran'da oynanacak maçın Türkiye'ye cuma-pazar günlerini kapsayan üç günlük dönemdeki yaklaşık getirisi 75 milyon euro'ya ulaşacak. Organizasyon için gelenlerin kişi başı ortalama 855 euro kartlı harcama yaptığı ifade edildi.