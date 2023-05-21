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Bir bakışta 90 dakika

Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Icardi, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Yıldız oyuncunun vuruşunda top filelere gitti: 1-0

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Bir bakışta 90 dakika

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Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Icardi, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Yıldız oyuncunun vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

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Ani gelişen atakta Hakan Arslan'ın arka direğe gönderdiği topa Aaron Appindangoye kafayı vurdu. Muslera topa hakim oldu.

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Orta sahada topla buluşan Milot Rashica'nın, ceza sahası dışından yaptığı ser t vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta gitti

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Alaaddin Okumuş ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde Appindangoye'nin yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

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Sivasspor köşe atışı kazandı. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Max Gradel ortaladı. Uzak noktada topla buluşan Gabonlu savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin kafası üstten dışarı gitti.

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Kerem Aktürkoğlu'nun kale önünde kazandığı topu Torreira, Dries Mer tens'e bıraktı. Belçikalı yıldızın çaprazdan vuruşunda top savunmadan döndü.

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G.Saray baskısını artırdı. Sacha Boey'in ortasında arka direkte topa yükselen Icardi, harika bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.

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Abdülkerim Bardakçı, savunma arkasında kendini unutturan Barış Alper Yılmaz 'ı düşündü ama savunmadan çok kritik bir hamle geldi.

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Berkan sol kanattan çizgiye indi. Ceza sahasına or taladı. Icardi'nin yerine oyuna giren Gomis topla buluştu ancak istediği vuruşu yapamadı.

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