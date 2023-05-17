Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a gurbetçi golcü! Bayern Münih de istiyor

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a gurbetçi golcü! Bayern Münih de istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar başladı. Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, Alman ekibi Nürnberg'in U19 takımında forma giyen gurbetçi golcü için Bayern Münih ile yarış halinde. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 13:05
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a gurbetçi golcü! Bayern Münih de istiyor

Bu sonuçla puanını 76'ya yükselten Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a gurbetçi golcü! Bayern Münih de istiyor

Cimbom, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a karşı puan kaybetmesi durumunda cumartesi günü oynanacak Sivasspor maçında şampiyonluğunu ilan edebilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a gurbetçi golcü! Bayern Münih de istiyor

Galatasaray'da şampiyonluk için geri sayım başlarken, yaz transfer dönemi için de çalışmalar hızlandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a gurbetçi golcü! Bayern Münih de istiyor

2023/2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılılar, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a gurbetçi golcü! Bayern Münih de istiyor

Bu sezon olduğu gibi yine birçok yıldız ismi takıma kazandırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, gelecek vadeden genç futbolcuları da yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a gurbetçi golcü! Bayern Münih de istiyor

Bu doğrultuda harekete geçen Galatasaray'da flaş bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a gurbetçi golcü! Bayern Münih de istiyor

GALATASARAY VE BAYERN MÜNİH CAN UZUN'U İSTİYOR

Alman basını, Galatasaray'ın Nürnberg U19 takımında forma giyen Türk futbolcu Can Uzun'u istediğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a gurbetçi golcü! Bayern Münih de istiyor

Bild'de yer alan haberde, Alman devi Bayern Münih'in de genç futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a gurbetçi golcü! Bayern Münih de istiyor

İKİ TAKIM DA NÜRNBERG İLE TEMAS KURDU

İki takımın da 17 yaşındaki forvetle ciddi bir şekilde ilgilendiği ve Nürnberg'li yetkililerle temasa geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a gurbetçi golcü! Bayern Münih de istiyor

ALTINTOP KARDEŞLER YAKIN TAKİPTE

Haberde ayrıca Bayern Münih Gençlik Gelişim Müdürü Halil Altıntop'un oyuncuyu yakından takip ettiği belirtilirken, Milli Takımlar Sorumlusu ve aynı zamanda Halil Altıntop'un ikizi Hamit Altıntop'un da Can Uzun'u Türkiye U21 Milli Takımı'na kazandırmak istediği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a gurbetçi golcü! Bayern Münih de istiyor

CAN UZUN KİMDİR?

Tam adı Can Yılmaz Uzun olan futbolcu, 11 Kasım 2005 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a gurbetçi golcü! Bayern Münih de istiyor

Futbola SSV Jahn Regensburg altyapısında başlayan genç yetenek, FC Ingolstadt altyapısında da forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a gurbetçi golcü! Bayern Münih de istiyor

17 yaşındaki santrfor, 2019 yılında Nürnberg altyapısına transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a gurbetçi golcü! Bayern Münih de istiyor

Bu sezon Alman ekibinin U19 takımında forma giyen Can Uzun, çıktığı 23 maçta 21 gol ve 6 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a gurbetçi golcü! Bayern Münih de istiyor

Türkiye U17 ve U18 milli takımlarında da forma giyen Can, ay-yıldızlı formayla çıktığı 13 maçta 6 gol attı.

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