TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a gurbetçi golcü! Bayern Münih de istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile kozlarını paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile kozlarını paylaştı.
Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.
Aslan'a galibiyeti getiren golleri Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti.
Bu sonuçla puanını 76'ya yükselten Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı.
Cimbom, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a karşı puan kaybetmesi durumunda cumartesi günü oynanacak Sivasspor maçında şampiyonluğunu ilan edebilir.
Galatasaray'da şampiyonluk için geri sayım başlarken, yaz transfer dönemi için de çalışmalar hızlandı.
2023/2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılılar, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirecek.
Bu sezon olduğu gibi yine birçok yıldız ismi takıma kazandırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, gelecek vadeden genç futbolcuları da yakından takip ediyor.
Bu doğrultuda harekete geçen Galatasaray'da flaş bir hamle geldi.
GALATASARAY VE BAYERN MÜNİH CAN UZUN'U İSTİYOR
Alman basını, Galatasaray'ın Nürnberg U19 takımında forma giyen Türk futbolcu Can Uzun'u istediğini yazdı.
Bild'de yer alan haberde, Alman devi Bayern Münih'in de genç futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi.
İKİ TAKIM DA NÜRNBERG İLE TEMAS KURDU
İki takımın da 17 yaşındaki forvetle ciddi bir şekilde ilgilendiği ve Nürnberg'li yetkililerle temasa geçtiği öğrenildi.
ALTINTOP KARDEŞLER YAKIN TAKİPTE
Haberde ayrıca Bayern Münih Gençlik Gelişim Müdürü Halil Altıntop'un oyuncuyu yakından takip ettiği belirtilirken, Milli Takımlar Sorumlusu ve aynı zamanda Halil Altıntop'un ikizi Hamit Altıntop'un da Can Uzun'u Türkiye U21 Milli Takımı'na kazandırmak istediği aktarıldı.
CAN UZUN KİMDİR?
Tam adı Can Yılmaz Uzun olan futbolcu, 11 Kasım 2005 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.
Futbola SSV Jahn Regensburg altyapısında başlayan genç yetenek, FC Ingolstadt altyapısında da forma giydi.
17 yaşındaki santrfor, 2019 yılında Nürnberg altyapısına transfer oldu.
Bu sezon Alman ekibinin U19 takımında forma giyen Can Uzun, çıktığı 23 maçta 21 gol ve 6 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti.
Türkiye U17 ve U18 milli takımlarında da forma giyen Can, ay-yıldızlı formayla çıktığı 13 maçta 6 gol attı.
1.86 boyundaki golcünün Nürnberg ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.