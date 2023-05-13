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FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | FB - GS Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kadınlar Süper Ligi'nde dev derbi heyecanı futbolseverleri bekliyor. Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dereağzı Lefter Tesisleri'nde oynanacak müsabakaya yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 14:37 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 14:40
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | FB - GS Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kadınlar Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 13 Mayıs Cumartesi günü saat 15:00'te FB TV ve GS TV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 20 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'da oynanacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ CANLI İZLE

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ CANLI İZLE

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