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Altyapı devrimi

“Dünyanın sayılı geliştirici kulüplerinden biri haline gelmeyi hedefliyoruz. Avrupa’yı 6, Güney Amerika’yı 2, Kuzey Amerika’yı tek bölgeye ayırdık. Afrika’da akademi olacak“

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Altyapı devrimi

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, futbolda dünyanın en önemli yetiştiricileri arasına girmek istediklerini açıkladı.

Dün Divan kurulu toplantısında sunum gerçekleştiren Timur, "Vizyonumuz, Avrupa'nın en önemli 10 akademisinden biri olmak. Galatasaray yarışmacı bir kulüp ama genel stratejimiz, dünyanın sayılı geliştirici kulüplerinden biri haline gelmek" dedi. Belirledikleri bölgelerde yeni futbol kulüpleri alacaklarını dile getiren Erden Timur şöyle devam etti: Genç futbolcuların A takım potansiyel süresini artırmamız gerekiyor.

GÜNEY AMERİKA'DAN BAŞLADIK

Aavrupa'yı 6, Güney Amerika'yı 2, Kuzey Amerika'yı tek bölgeye ayırdık. Afrika'da akademi olacak. Ayırdığımız her bölgede takımlarımız olacak. Ya kulüpleri satın alacağız ya ortak olacağız ya iş birliği anlaşması yapacağız ya da takımlardaki birkaç pozisyonu kiralayacağız. Almanya'da önemli bir potansiyel var. Altyapı kulüpleriyle anlaşacağız. Bu sene 2-3 ayrı ligde takımımız olacak. Altyapı anlaşmasını da başlattık. Önümüzdeki yıl başka altyapılardan da oyuncular yetişmeye başlayacak. Önceliğimiz Avrupa'ydı ama opsiyon gelince Güney Amerika'dan başladık. Önümüzdeki yıl Avrupa'daki organizasyonumuzun ilk kısmını tamamlamış olacağız

Canlı yayın gerilimi artırır

Fenerbahçe'nin birlikte canlı yayına çıkma talebini değerlendiren Erden Timur, "Bu doğru değil. Gerilimi artıracak bir hareket olur. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz. Rakip takımlar açıklama yaparken biz kaç kez itidal çağrısında bulunduk. Bu üst üste hatalar başka takımlara yapılmış olsaydı ortalık nasıl yangın yerine çevrilirdi. Hâlâ kendi lehine hata yapılan hatayla ilgili konuşan tek kulüp biziz. Belagatıma, herkesle baş edeceğime inanırım ama bu doğru değil. Bu Türk futboluna zarar verir" açıklamalarını yaptı.

MERT DEĞİLLER

Zaiolo'ya yaptığı teklifi açıklamasıyla ilgili olarak Erden Timur, "Bence mertçe davranışı manipüle etmeye çalışıyorlar. Biz ilkeli bir şekilde çıkıp, başkaları üzerinden servis etmeden, teklifi mertçe gösterdik. Herhalde mertliklere alışkın olmadıkları için bunu yanlış yorumluyorlar. Bu aslan gibi mertçe bir davranıştır. Ben hiçbir zaman önce Fenerbahçe'nin talip olduğu oyuncuya teklif vermedim. Varsa bunları çıkarsınlar. Bunu raconsuzluk değil racon ve mert bir davranış olarak algılarız" diye konuştu.

MAURO ICARDI İMKANSIZ

Mauro İcardi gibi isimlerin ülke futbolcunun değerini öne çıkardığını vurgulayan Erden Timur, "Hepimizin ana unsuru ülke futbolu olması gerekiyor. Akıllı insan önce içinde bulunduğu plaformu yükseltir. Biz kalmasını istiyruz. PSG'deki son senesi olduğu için yeniden kiralama gibi bir şey imkansız" değerlendirmesinde bulundu. Okan Buruk da İcardi'nin takımda kalmasını istediklerini belirterek, "Taraftar ve kendisi de istiyor" ifadesini kullandı.

12 YAŞINDA IMZALADI

Erden Timur, Okan Buruk'un sözleşmesiyle ilgili, "Hocamızın sözleşmesi 12 yaşında başladı. Aramızdaki bildiğiniz tarzda bir sözleşme değil. Gönül bağıyla olan bir sözleşme.. Okan hoca sadece teknik direktör değil, takımın her şeyi" ifadelerini kullandı.

SATICI DEĞiLiZ

Erden Timur, Nelsson, Torreira ve Sacha Boey için teklifler geldiğini belirterek, "İlgilenenler kapımızı çalıyor ama bakacağız. Ancak şu an konular rakamsal noktalara gelmedi. Çünkü biz satıcı değiliz" dedi.

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