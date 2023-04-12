Galatasaray'dan Milot Rashica atağı! Transferindeki tek şart...

Milot Rashica, Galatasaray'da gösterdiği performansla teknik direktör Okan Buruk ve Sarı-Kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı.
Milot Rashica, Galatasaray'da gösterdiği performansla teknik direktör Okan Buruk ve Sarı-Kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı.
Kosovalı kanat oyuncusu için yönetim harekete geçti.
Yıldız futbolcu için geçtiğimiz günlerde Norwich City'ye 4 yılda ödenmek kaydıyla bonuslarla birlikte toplam 5 milyon euro'luk bir resmi teklif yapıldığı öğrenildi.
İngiliz ekibinin bu teklifi reddettiği ve Kosovalı yıldız için Sarı-Kırmızılı takımdan 8 milyon euro talep ettiği öğrenildi.
Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray, Rashica'yı kulübe kazandırmakta ısrarcı.
Takvim'in haberine göre Cimbom'un, Norwich City ile pazarlıkların başladığı öğrenildi.
26 yaşındaki yıldızın da Aslan'da kalmak istemesi Sarı-Kırmızılıların bu transferde elini güçlendiren detaylardan bir tanesi.
Rashica, bu sezon Cimbom'da 22 maça çıktı.
Yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 4 gol, 4 asistle oynadı.
RASHICA DA KALMAK İSTİYOR
Rashıca kulüplerin anlaşması halinde kariyerine Galatasaray da devam etmeye sıcak bakıyor.
Yıldız oyuncu son haftalardaki etkili formuyla da Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.
Kosova Milli Takımı ile 48 maça çıktı.
26 yaşındaki oyuncu bu müsabakalarda 8 gol kaydetti.
Yıldız oyuncunun bonservis değeri 7.5 milyon euro olarak biliniyor.
Rashica'nın Norwich City ile olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.