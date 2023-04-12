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Galatasaray'dan Milot Rashica atağı! Transferindeki tek şart...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da Milot Rashica için düğmeye basıldı. Sarı kırmızılı yönetim Kosovalı oyuncunun bonservisini almak için Norwich City kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. İşte Cimbom'un Rashica teklifi... | GS TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 11:26
Galatasaray'dan Milot Rashica atağı! Transferindeki tek şart...

Milot Rashica, Galatasaray'da gösterdiği performansla teknik direktör Okan Buruk ve Sarı-Kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı.

Galatasaray'dan Milot Rashica atağı! Transferindeki tek şart...

Kosovalı kanat oyuncusu için yönetim harekete geçti.

Galatasaray'dan Milot Rashica atağı! Transferindeki tek şart...

Yıldız futbolcu için geçtiğimiz günlerde Norwich City'ye 4 yılda ödenmek kaydıyla bonuslarla birlikte toplam 5 milyon euro'luk bir resmi teklif yapıldığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Milot Rashica atağı! Transferindeki tek şart...

İngiliz ekibinin bu teklifi reddettiği ve Kosovalı yıldız için Sarı-Kırmızılı takımdan 8 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Galatasaray'dan Milot Rashica atağı! Transferindeki tek şart...

Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray, Rashica'yı kulübe kazandırmakta ısrarcı.

Galatasaray'dan Milot Rashica atağı! Transferindeki tek şart...

Takvim'in haberine göre Cimbom'un, Norwich City ile pazarlıkların başladığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Milot Rashica atağı! Transferindeki tek şart...

26 yaşındaki yıldızın da Aslan'da kalmak istemesi Sarı-Kırmızılıların bu transferde elini güçlendiren detaylardan bir tanesi.

Galatasaray'dan Milot Rashica atağı! Transferindeki tek şart...

Rashica, bu sezon Cimbom'da 22 maça çıktı.

Galatasaray'dan Milot Rashica atağı! Transferindeki tek şart...

Yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 4 gol, 4 asistle oynadı.

Galatasaray'dan Milot Rashica atağı! Transferindeki tek şart...

RASHICA DA KALMAK İSTİYOR

Rashıca kulüplerin anlaşması halinde kariyerine Galatasaray da devam etmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray'dan Milot Rashica atağı! Transferindeki tek şart...

Yıldız oyuncu son haftalardaki etkili formuyla da Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Galatasaray'dan Milot Rashica atağı! Transferindeki tek şart...

Kosova Milli Takımı ile 48 maça çıktı.

Galatasaray'dan Milot Rashica atağı! Transferindeki tek şart...

26 yaşındaki oyuncu bu müsabakalarda 8 gol kaydetti.

Galatasaray'dan Milot Rashica atağı! Transferindeki tek şart...

Yıldız oyuncunun bonservis değeri 7.5 milyon euro olarak biliniyor.

Galatasaray'dan Milot Rashica atağı! Transferindeki tek şart...

Rashica'nın Norwich City ile olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

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