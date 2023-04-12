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GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt! "Mertliklere alışkın olmadıkları için..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımı takip eden basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Timur, Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'nin kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaya sert bir yanıt verdi. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 12:04
GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt! "Mertliklere alışkın olmadıkları için..."

Galatasaray'da başkan vekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımı takip eden basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt! "Mertliklere alışkın olmadıkları için..."

Timur, verilen yemekte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt! "Mertliklere alışkın olmadıkları için..."

Erden Timur, Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'nin kendisine yönelik yaptığı açıklamayla ilgili flaş ifadeler kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt! "Mertliklere alışkın olmadıkları için..."

İşte Erden Timur'un açıklamaları:

GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt! "Mertliklere alışkın olmadıkları için..."

"OKAN BURUK TAKIMIN HER ŞEYİ"

"Hocamızın sözleşmesi 12 yaşında başladı. Aramızdaki bildiğiniz tarzda bir sözleşme değil. Gönül bağıyla olan bir sözleşme. Öyle bir ilişkimiz var. Okan hoca sadece teknik direktör değil, takımın her şeyi.

GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt! "Mertliklere alışkın olmadıkları için..."

Galatasaray ile Okan Buruk ilişkisi bambaşka. Okan hoca ilk başta hiçbir şey konuşmadı. Sadece sistemi ve yapacaklarımızı konuştuk. Sözleşmeyle ilgili bir konu geçmedi"

GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt! "Mertliklere alışkın olmadıkları için..."

"ICARDI'NİN KALMASINI İSTİYORUZ"

"Hepimizin ana unsuru ülke futbolu olması gerekiyor. Akıllı insan önce içinde bulunduğu platformu yükseltir. Icardi gibi isimler ülke futbolunun değerini de öne çıkarıyor. Biz kalmasını istiyoruz. PSG'deki son senesi olduğu için yeniden kiralama gibi bir şey imkansız"

GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt! "Mertliklere alışkın olmadıkları için..."

"CANLI YAYINDA TARTIŞMA TALEBİ GERİLİMİ ARTTIRACAK BİR HAREKET OLUR"

(Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebiyle ilgili) "Bu doğru değil. Gerilimi artıracak bir hareket olur. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz. Rakip takımlar açıklama yaparken biz kaç kez itidal çağrısında bulunduk.

GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt! "Mertliklere alışkın olmadıkları için..."

Bu üst üste hatalar başka takımlara yapılmış olsaydı ortalık nasıl yangın yerine çevrilirdi. Hala kendi lehine hata yapılan hatayla ilgili konuşan tek kulüp biziz. Belagatıma, herkesle baş edeceğime inanırım ama bu doğru değil. Bu Türk futboluna zarar verir"

GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt! "Mertliklere alışkın olmadıkları için..."

"HERHALDE MERTLİKLERE ALIŞKIN OLMADIKLARI İÇİN BUNU YANLIŞ YORUMLUYORLAR"

(Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin kendisi hakkındaki açıklamalarıyla ilgili) "Bence mertçe davranışı manipüle etmeye çalışıyorlar. Türkiye'de bir oyuncuyu alan bir takım, rakibinin çok daha yüksek teklifini gazetecilere sızdırır. Bu, namertçe yapılır. Kimse çıkıp mertçe olayı anlatmaz.

GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt! "Mertliklere alışkın olmadıkları için..."

Biz 2 ay sabrettik. Aldığımız oyuncuların sakatlıkları mı kalmadı, istememeleri mi kalmadı. 'Bizim istemediğimiz, çöpe attığımız oyuncuyu aldınız?' algısı oluşturdular. Biz 2 ay boyunca uyardık ama devam ettiler. Biz de ilkeli bir şekilde çıkıp, başkaları üzerinden servis etmeden, mertçe gösterdik.

GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt! "Mertliklere alışkın olmadıkları için..."

Herhalde mertliklere alışkın olmadıkları için bunu yanlış yorumluyorlar. Bu aslan gibi mertçe bir davranıştır. Ben hiçbir zaman önce Fenerbahçe'nin talip olduğu oyuncuya teklif vermedim. Varsa bunları çıkarsınlar. Bunu raconsuzluk değil racon ve mert bir davranış olarak algılarız"

GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt! "Mertliklere alışkın olmadıkları için..."

"NELSSON, TORREIRA VE BOEY'A TEKLİFLER VAR"

Galatasaray Sportif A.Ş. Yöneticisi Erden Timur Nelsson, Torreira ve Boey'a gelen tekliflerle ilgili, "Tabii ki teklifler var. Takımımız iyi bir sezon geçiriyor. İyi performans gösteren oyuncularımız birçok yerden teklif alıyor. İlgilenenler kapımızı çalıyor ama bakacağız. Ancak şu an konular rakamsal noktalara gelmedi. Çünkü biz satıcı değiliz"

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