GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt! "Mertliklere alışkın olmadıkları için..."

Herhalde mertliklere alışkın olmadıkları için bunu yanlış yorumluyorlar. Bu aslan gibi mertçe bir davranıştır. Ben hiçbir zaman önce Fenerbahçe'nin talip olduğu oyuncuya teklif vermedim. Varsa bunları çıkarsınlar. Bunu raconsuzluk değil racon ve mert bir davranış olarak algılarız"