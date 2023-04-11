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Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediğini yazdı. Haberde ayrıca oyuncunun transfer olmak istediği takım da açıklandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 12:56
Mert Kılıç
Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'i ağırladı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Cimbom, sahadan 3-2 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Galatasaray'da karşılaşma sonrası MHK ve Lale Orta'ya sert tepki gösterildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasını BAY geçen Galatasaray'da gözler 29. haftada oynanacak Kayserispor maçına çevrildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Sarı-kırmızılılar, cuma günü Nef Stadı'nda oynanacak mücadeleden zaferle ayrılarak liderliğini perçinlemek istiyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Galatasaray'da Kayserispor maçının hazırlıkları devam ederken, gelecek sezon için de çalışmalar şimdiden başladı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Aslan, transfer stratejisinde sezon başındaki yol haritasını izleyecek.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Yönetim, 2022/2023 sezonunda birçok dünya yıldızını kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Yaptığı takviyelerle ses getiren Galatasaray; 2023/2024 sezonu öncesinde de Icardi, Mertens, Zaniolo ve Torreira kalitesindeki dünya yıldızlarını takıma kazandırmayı hedefliyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Galatasaray'da gelecek isimlerle birlikte yaşanacak ayrılıklar da merak konusu oldu.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Sezon sonunda birçok ayrılığın yaşanacağı Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

MATA AYRILMAK İSTİYOR

İspanyol basını, sezon başında transfer edilen Juan Mata'nın Galatasaray'dan ayrılmak istediğini yazdı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

VALENCIA'YA DÖNECEK

El Gol'de yer alan haberde tecrübeli futbolcunun, 2007-2011 yılları arasında formasını giydiği eski takımı Valencia'ya dönmek istediği belirtildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

VALENCIA KÜME DÜŞERSE...

Haberde LaLiga'da küme düşme hattında bulunan Valencia'nin küme düşmesi bile Mata'nın kararını etkilemeyeceği vurgulandı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Galatasaray, sezon başında Manchester United'dan transfer ettiği Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Sarı-kırmızılıların, Mata'nın bu kararı sonrası oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanması beklenmiyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Juan Mata, bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

İspanyol futbolcu 3 gol atarken, 2 de asist kaydetti.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

34 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.

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